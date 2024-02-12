Бурятия установит детские и спортплощадки в ДНР

Общество, Фото: УКС РБ

Они появятся во дворах Старобешевского района



Бурятия обустроит дворы в подшефном районе ДНР. Пять детских и спортивных комплексов установят во дворах Старобешевского района уже этой весной. Концепция будущих площадок разработана, осталось только адаптировать проект под каждый земельный участок.



Игровые комплексы разместят на придомовых территориях в городе Комсомольский, посёлках Старобешево, Новый Свет, сёлах Марьяновка и Новозарьевка. На площадках установят горки, качели, песочницы, и различные тренажёры. Игровые элементы будут рассчитаны на детей разного возраста, а также на территориях предусмотрят зоны отдыха для взрослых.



- К работам по установке оборудования подрядчик приступит в ближайшее время, чтобы уже этой весной площадки были готовы. Таким образом работы планируется выполнить в короткие сроки, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

