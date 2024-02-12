До -5 потеплеет в Бурятии

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Некоторые районы республики накроют снегопады



В понедельник, 12 февраля, в Бурятии ожидаются слабые морозы. Днём по республике – от -5 до -10, а местами – от -11 до -16 градусов. В большинстве районов пройдёт снег, местами обещают сильные снегопады, позёмок и метели. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.



В Улан-Удэ небольшой снег и от -6 до -8 градусов. Ветер северо-западный, 5- 10 м/с с порывами до 15-17 м/с, позёмок.

