Некоторые районы республики накроют снегопады
В понедельник, 12 февраля, в Бурятии ожидаются слабые морозы. Днём по республике – от -5 до -10, а местами – от -11 до -16 градусов. В большинстве районов пройдёт снег, местами обещают сильные снегопады, позёмок и метели. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.
В Улан-Удэ небольшой снег и от -6 до -8 градусов. Ветер северо-западный, 5- 10 м/с с порывами до 15-17 м/с, позёмок.
До -5 потеплеет в Бурятии
Общество, Фото:
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