В Бурятии за 11 месяцев умерло 36 младенцев

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Всем им не было и года



В Бурятстате рассказали, как в республике в январе-ноябре ушедшего 2023-го обстояла ситуация с рождаемостью и смертностью. За это время из жизни ушли 10 402 человека, а на свет появилось 9426. Это, соответственно, на 516 и на 666 меньше, чем за аналогичный период 2022-го.



Естественная убыль населения составила 976 человек. Наибольшая при этом наблюдалась в Северобайкальске, Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Кяхтинском районах. Естественный прирост отмечался в Окинском, Иволгинском, Тарбагатайском и Кижингинском.



Всего за 11 месяцев в Бурятии умерло 36 детей в возрасте до года.



- Коэффициент младенческой смертности достиг 3,7 новорождённых на 1000 родившихся живыми и уменьшился на 21,3 % по сравнению с январём – ноябрём 2022-го,– отметили в Бурятстате.



Женились в республике реже, чем разводились – 5273 пары зарегистрировали брак, а 4911 его расторгли.



