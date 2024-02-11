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В Улан-Удэ голуби терроризируют жильцов дома

В Улан-Удэ голуби терроризируют жильцов дома
Общество,  Фото:Pixabay.com
Люди заявили, что прикормленные птицы ведут себя очень агрессивно

Во дворе одного из домов на улице Заиграевская – настоящее нашествие голубей. Жильцы рассказали паблику «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте», что даже боятся выйти из подъезда, чтобы выбросить мусор – мол, птицы ведут себя агрессивно и налетают со всех сторон.
 
Люди просят соседей не подкармливать обнаглевших пернатых.

- Рядом детская площадка. Мало ли что может случиться. Элементарно могут ребёнка напугать! – заявили улан-удэнцы.
 
В комментариях под публикацией другие участники сообщества поведали, что такая же история – в микрорайоне Восточный.
 
- Как-то шла на работу и голубь уселся прямо на голову – хорошо, что была в шапке. Но это ужасное чувство когтей, – поделилась одна из подписчиц.

Голуби постоянно безобразничают и в самом центре бурятской столицы, на местном Арбате. В соцсетях уже не раз обращали внимание на то, что вся лестница у одного из зданий – в птичьих экскрементах. 

Продукты жизнедеятельности летающих созданий покрывают не только крыльцо, но и плитку на Арбате. Прохожие то и дело наступают в помёт и перья. Время от времени в нос бьёт соответствующий «аромат». Голуби облюбовали пешеходную часть улицы Ленина уже давно – жители и гости Улан-Удэ регулярно подкармливают их там семечками.    


голуби жалобы соцсети

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