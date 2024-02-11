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В сельских школах в Бурятии поголовно запрещают мобильники

В сельских школах в Бурятии поголовно запрещают мобильники
Общество,  Фото:Pixabay.com
За них ученикам грозят выговором и даже отчислением

Недавно во всех российских школах запретили пользоваться сотовыми телефонами на уроках. Соответствующий подписал в декабре президент страны Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Впрочем, несколько исключений всё же сделали – при угрозе жизни или здоровью учеников и сотрудников образовательной организации и в «иных экстренных случаях».

Гаджеты поголовно запрещают в сельских школах – в правила внутреннего распорядка СОШ вносят соответствующие изменения, а о табу друг за другом сообщают районные часты.

За детьми во время занятий следят учителя. Контроль за их поведением также вправе осуществлять руководство СОШ и другие ответственные за это лица.

Несоблюдение нового требования чревато замечанием, выговором и даже отчислением – то есть ученик, взявший в руки мобильник, рискует просто вылететь из школы. « Обращаемся к учащимся, родителям и педагогической общественности с просьбой принять к сведению данную информацию и совместными усилиями не допустить нарушений законодательства», – призывают в районных управлениях образования.

мобильные телефоны школы

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