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Лидер российских буддистов рассказал о важной традиции в Сагаалган для сохранения жизни

Лидер российских буддистов рассказал о важной традиции в Сагаалган для сохранения жизни
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Это нужно сделать во второй день Белого месяца

Накануне все буддисты отметили наступление Сагаалгана. Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БСТР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев рассказал в своём telegram-канале, что в начале «невидимого года Дракона» – а именно под его покровительством пройдёт 2024-ый – по традиции вывешивают хии морин на высокой местности. Сделать это нужно на второй день Белого месяца, то есть 11 февраля.

- Чтобы сакральное сознание человека, которое восседает на волшебном коне, летело вверх, а не вниз. Тогда все шесть органов чувств будут бдительными, чтобы сохранить драгоценную жизнь в теле, – пояснил лидер российских буддистов.

Ранее глава БТСР высказался в Telegram об умерших.

- Когда я читаю или слышу, что кто-то ушёл из жизни, то как буддист думаю, что он не смог перешагнуть время года Зайца, – отметил Дамба Аюшеев. – Это значит, что человек до праздника Цагаалхи (Сагаалгана – прим.) не ходил к ламам-астрологам и не интересовался у них, как не стать жертвой Эрлэг Хаана (Эрлик Хан – ангел смерти) в этом лунном году. Без элементарной бдительности надеялся на свою удачу и на здоровье – самоуверенные товарищи.
Сагаалган Хамбо лама Сангха буддизм

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