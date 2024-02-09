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В райцентре в Бурятии боятся весеннего потопа

В райцентре в Бурятии боятся весеннего потопа
Общество,  Фото:из архива, республиканское агентство ГО и ЧС
Местные жители заявили, что пешеходный мост скоро уйдёт под воду

Жители Тарбагатая бьют тревогу из-за подступающих наледных вод. Они поинтересовались, когда возобновятся ледорезные работы на реке Куйтунка – мол, проведённые ранее оказались безрезультатными и река в итоге замёрзла вместе с водоотводами.

- Вода доходит до заборов задних дворов на улицах Партизанская и Промышленная. Пешеходный мост тоже вот-вот уйдёт под воду. Есть реальная угроза чрезвычайной ситуации и затопление частного сектора, – сообщили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7»

Начальник ГО и ЧС района Людмила Асташова пояснила: имеющаяся в республике ледорезная техника сейчас работает в Заиграевском районе. «Через два-три дня прибудет к нам для проведения работ», – подчеркнула она.

наледные воды река

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