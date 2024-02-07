В Бурятии привлекли к ответственности контрактного управляющего больницы

Учреждение не отчиталось вовремя о закупке по контракту



По результатам проверки прокуратуры контрактный управляющий Баунтовской центральной районной больницы привлечён к административной ответственности.



- Установлено, что учреждением заключен государственный контракт на поставку медицинских изделий. Вместе с тем в нарушение требований закона информация об объёме исполненных обязательств по контракту и их стоимости в управление федерального казначейства по Бурятии в установленные законом сроки контрактным управляющим не направлена, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.



Главный врач больницы получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



Как уточнили в прокуратуре, контрактный управляющий больницы привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст.7.31 КоАП РФ «Несвоевременное представление информации, подлежащей включению в реестры контрактов».





