Учреждение не отчиталось вовремя о закупке по контракту
По результатам проверки прокуратуры контрактный управляющий Баунтовской центральной районной больницы привлечён к административной ответственности.
- Установлено, что учреждением заключен государственный контракт на поставку медицинских изделий. Вместе с тем в нарушение требований закона информация об объёме исполненных обязательств по контракту и их стоимости в управление федерального казначейства по Бурятии в установленные законом сроки контрактным управляющим не направлена, - сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Главный врач больницы получил прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Как уточнили в прокуратуре, контрактный управляющий больницы привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст.7.31 КоАП РФ «Несвоевременное представление информации, подлежащей включению в реестры контрактов».
В Бурятии привлекли к ответственности контрактного управляющего больницы
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