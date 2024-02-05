В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм

Победителем стала команда из школы №25



3 февраля в столице Бурятии завершилось первенство Улан-Удэ по интеллектуальным играм. Участвовало 138 ребят и девушек из 23 команд.



Знатоки сразились в интеллектуальном многоборье, «Что? Где? Когда?» и «Эрудит квартете». Также на первенстве города было отобрано 12 команд, которые станут участниками первенства Бурятии.



Как сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества, на турнирной таблице места распределились следующим образом:



«Интеллектуальное многоборье»

Первое место – «Эридан» (СОШ №25)

Второе место – «Галион 2» (СОШ №20)

Третье место – «Галион 1» (СОШ №20)



«Что? Где? Когда?»

Первое место – «Эридан» (СОШ №25)

Второе место – «Галион 1» (СОШ №20)

Третье место – «Константа» (СОШ №32)



«Эрудит квартет»

Первое место – «Эридан» (СОШ №25)

Второе место – «Ума палата» (СОШ №8)

Третье место – «Дальний восток-33» (Гимназия №33)

