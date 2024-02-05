За победу боролись учащиеся 2 районов республики
3 февраля в Бурятии, в Кыренской СОШ прошёл турнир по традиционным бурят-монгольским играм «Һэер шаалга», «Тэбэг», «Шагай наадан» среди школьников Тункинского и Окинского районов республики.
Абсолютным чемпионом стал Дмитрий Т. Первое место среди девушек заняла Татьяна Х.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам игр в «Һэер шаалга» в возрастной категории до 13 лет призёрами стали:
Первое место - Этигэл Ш. (Зун-Мурино)
Второе место - Сергей Д. (Орлик)
Третье место - Базаржап Ш. (Горхон)
В возрастной категории 14-15 лет:
Первое место - Баясхалан Х. (Жемчуг)
Второе место - Баясхалан Д. (Жемчуг)
Третье место - Дугар А. (Харбяты)
В возрастной категории 16-18 лет:
Первое место - Дмитрий Т. (Туран)
Второе место - Хэшэгто Г. (Орлик)
Третье место - Зоригто Б. (Орлик)
В Бурятии прошёл турнир по традиционным играм
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В стране проводятся мероприятия по подкормке диких животных
Также были утверждены границы их территорий
Победителем стала команда из школы №25
Именинница проживает в Кабанском районе
Всего на турнире спортсмены заняли 6 призовых мест
Водоснабжение отключат на 8 часов
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей
Соревнования проходят в Болгарии
«Богатыри» вовсю проходят обкатку в Питере
Его вовсю убирают с крыш многоэтажек
Детям приходится ходить на занятия даже в сильные холода
Строители приближаются к производству работ по тоннелю под железной дорогой. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с места строительства
Всех пациентов уже отправили домой
Режим его работы изменится в Сагаалган
Их разрисовывают и даже воруют