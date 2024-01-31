В Бурятии ушёл из жизни 69-летний ветеран здравоохранения



Цыренов зарекомендовал себя как грамотный специалист, владеющий приёмами хирургической и терапевтической стоматологии. Он много сил и энергии вложил в улучшение показателей диспансеризации сельского населения, уделяя особое внимание медицинскому обслуживанию животноводов своего участка.



В 1982-ом Геннадий Иванович перешёл в Закаменскую стоматологическую поликлинику, а через 15 лет стал там заведующим. Он постоянно совершенствовал свои знания и неоднократно обучался на курсах усовершенствования врачей, оказывал плановую и экстренную хирургическую стоматологическую помощь, курировал стационарных больных в ЦРБ. А ещё владел навыками оказания неотложной помощи в смежной специальности – патологии ЛОР-органов.



Цыренов широко внедрял новые методы диагностики и лечения в стоматологической практике района – это цистэктомия, резекция верхушки корня и удаление доброкачественных опухолей. Под его непосредственным руководством в медучреждении удалось обновить медицинское оборудование и инструментарий, приобрести современные стоматологические установки и обезболивающие средства, пломбировочные материалы, а также оборудование для протезирования зубов.



За добросовестный труд Геннадия Ивановича отметили почётной грамотой Минздрава РБ. В 2004-ом он получил почётное звание «Заслуженный врач Бурятии», в 2015-ом – нагрудный знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации». А ещё Цыренова наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением 1 степени».



В ЦРБ принесли глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Цыренова. В последний путь его проводят в ближайшую пятницу, 2 февраля, в Закаменске. Прощание начнётся в 09:40 утра.



В Закаменской центральной районной больнице сообщили о смерти коллеги, стоматолога-хирурга, ветерана здравоохранения Геннадия Цыренова. Он скончался на 70-ом году жизни.Геннадий Иванович родился 22 июля 1954 года в Закаменске. В 1977-ом он окончил стоматологический факультет Читинского медицинского института и в 1978-ом прошёл интернатуру по специальности «Хирургическая стоматология» при республиканской стоматологической поликлинике.После начал трудиться в Цакирской больнице. В 1980-ом его назначили главным врачом Санагинской участковой больницы за хорошие организаторские способности и умение работать с коллективом.