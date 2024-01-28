28 января

27 января

26 января

Популярное

Лама из Бурятии объяснил, как правильно праздновать Сагаалган

Лама из Бурятии объяснил, как правильно праздновать Сагаалган
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Верующим рассказали, какие подарки принято дарить в Белый месяц и в какой одежде его встречать

Уже через две недели, 10 февраля, все буддисты отметят наступление Нового года по лунному календарю. В честь Cагаалгана в Бурятии устроят трёхдневный уик-энд. А за несколько дней до него в республике начнутся молебны (возрастное ограничение – 0+).

Тем временем настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) раскрыл кое-какие секреты встречи Белого месяца. Особое сакральное значение имеет Бутуу Yдэр – в буквальном переводе с бурятского – «закрытый», «глухой» или «тёмный день», предшествующий его наступлению, когда верующие не употребляют алкоголь, готовят алтарь и ждут наступления Сагаалгана. Это некий стык старого и нового.

- В Бутуу Yдэр в первую очередь нужно подготовить себя – свои тело, дом, алтарь, – написал Еши Намжил лама в официальной странице дацана «ВКонтакте». – Одежда должна быть праздничной, нарядной, чистой и неповреждённой. Самой лучшей считается, конечно же, национальная. Желательно, чтобы она была новой, особенно если наступает ваш год.

По словам настоятеля дацана, такой наряд весьма способствует «поднятию хии морина».

- После подготовки гардероба прибираемся в доме. Очень хорошо сделать перестановку или приобрести что-нибудь новое. Даже такие мелочи, как полотенце, тюль и клеёнки, вносят существенный позитив во всеобщий настрой, – рассказывает Олег Намжилов.

Алтарь следует полностью обновить и подготовить как можно больше шафранного аршана, чтобы наливать его все 15 дней Белого месяца.

- Будде на алтарь ни в коем случае не надо ставить мясо. Яйца, рыбные и мясные блюда – такие, как бурятская «буyгэ» – можно готовить себе, гостям, на свой стол. Ведь Будда не ел мясо и в своих наставлениях говорил, что нельзя его ставить на алтарь. В противном случае заложится причина заболевания язвенными болезнями, – пояснил лама.

Кроме того, необходимо приобрести новые благовония, лампадки и т. д. и статуэтку либо или изображение какого-нибудь святого объекта.

- В прошлом у бурят самыми распространёнными подарками были – да, пожалуй, и сейчас есть – рубашки для мужчин, полотенца для женщин, а для уважаемых, старших людей – статуэтка, книга или другая буддийская атрибутика. В дарении рубашки главе семьи заложено пожелание улучшения имиджа, поднятия престижа – то есть чтобы «хии морин взлетел, воспарил», – отмечает настоятель «Гандан Ше Дувлин».

Полотенце – это пожелание хозяйке, чтобы в её доме всё было только новое и лучшее. Ну а старшему поколению, уважаемым людям, подносят самое дорогое и святое.

- Бутуу Yдэр с бурятского переводится как день безмолвия, тишины. Нужно стараться как можно меньше говорить – тем самым мы как бы копим энергию, собираемся с мыслями, готовим речи. Ведь в последующие дни, с 1-го по 15-ое число лунного календаря, предстоит совершить как можно больше подарков, особенно – благопожелательными речами. Чем больше отдадим в эти «чудесные 15 дней», тем больше вернётся нам в течение года, – подчеркнул Еши Намжил лама.

Буддисты в этот день предпочитают поститься – то есть не есть мясо, рыбу и яйца. Можно отказаться и от ужина.

- Некоторые совмещают пост с едой только утром и в обед. Основной смысл дня – в накоплении энергии, эмоций. Больше всего они тратятся в разговорах, – продолжает Олег Намжилов. – Священнослужители все 15 дней молятся, читая коренные тексты о сути буддийского учения, восхваления, благопожелания.

После дня безмолвия готовится ритуал «Цитор hама». Дацаны с большим штатом лам читают молитву всю ночь до рассвета. Самым главным периодом при этом считается час Тигра.

- В буддийской астрологии принято, чтобы 12-летний цикл начинается с года Мыши, 12 месяцев – с Тигра, а сутки – с часа Дракона. С месяца Тигра начинается весна и новый лунный год. Поэтому подношение балима белой hама сахюусан с просьбой даровать долголетие и здоровье будет иметь максимальный эффект, если начать этот ритуал с часа Тигра. Сам ритуал «Цитор hама» непродолжителен, предварительные тексты обширны, – подчеркнул лама.

Если солнце встаёт в 8:00, значит, час Дракона наступит с 8:00 до 10:00. С 6 до 8 будет час Зайца, а с 4 до – Тигра.

- Именно в этот час Будда Шакьямуни достиг Просветления. В этом интервале ритуал «Цитор hама» наиболее эффективен. Поэтому верующие стараются бодрствовать, не спать, чтобы «зарядиться» позитивной энергией от Балдан hама сахюусана, – отметил Намжил лама. – Это связано с тонкими энергиями, чакрами, особым расположением планет и соответствующими мантрами – звуковыми вибрациями, уходящими в глубину веков буддийского учения. Завершается ритуал призыванием Удачи «Далга». Таково общее толкование с буддийской точки зрения подготовительного и первого дня Нового лунного года. 
Сагаалган праздник буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лама из Бурятии объяснил, как правильно праздновать Сагаалган
Лама из Бурятии объяснил, как правильно праздновать Сагаалган
Общество, 28.01.2024
Верующим рассказали, какие подарки принято дарить в Белый месяц и в какой одежде его встречать
Вокруг села в Бурятии кружат волки
Вокруг села в Бурятии кружат волки
Общество, 28.01.2024
Их приманивают туда блудные коровы и свиньи 
Бродячие псы продолжают покидать Улан-Удэ
Бродячие псы продолжают покидать Улан-Удэ
Общество, 28.01.2024
Из собачьего приюта вывезли уже 200 с лишним животных
Пострадавшая от своры собак улан-удэнка написала потрясающую картину
Пострадавшая от своры собак улан-удэнка написала потрясающую картину
Общество, 28.01.2024
Таня назвала свою работу «Марионетка страха»
С карты Бурятии навсегда сотрут ещё один посёлок
С карты Бурятии навсегда сотрут ещё один посёлок
Общество, 28.01.2024
Загустай скоро сольётся с Гусиноозёрском
В Бурятии начнётся поголовная вакцинация против ящура
В Бурятии начнётся поголовная вакцинация против ящура
Общество, 28.01.2024
От опасной болезни привьют более полумиллиона коров, овец и коз
До -42: Сильные морозы в Бурятии задержатся
До -42: Сильные морозы в Бурятии задержатся
Общество, 28.01.2024
Жителям республики ещё придётся помёрзнуть
В районе Бурятии подорожают детсады
В районе Бурятии подорожают детсады
Общество, 28.01.2024
Плата за них увеличится до 160 рублей в день
Лидер российских буддистов рассказал, кому принесёт трудности Год Дракона
Лидер российских буддистов рассказал, кому принесёт трудности Год Дракона
Общество, 28.01.2024
Он раскрыл, чего ждать людям от високосного 2024-го
В Бурятии рассказали о непростой ситуации с экологией
В Бурятии рассказали о непростой ситуации с экологией
Общество, 28.01.2024

Вся надежда теперь на Путина и нацпроекты

В Бурятии жители пригородного села ударились в панику из-за ОРВИ в школе
В Бурятии жители пригородного села ударились в панику из-за ОРВИ в школе
Общество, 28.01.2024
Родители, у которых нет сил лечить детей, потребовали отправить их на карантин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^