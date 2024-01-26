За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены

В суде также приводили о том, что машина супругам уже не принадлежит



Жительница Улан-Удэ лишилась своего автомобиля «Хонда Фрид» из-за того, что супруг разъезжал на нём в состоянии алкогольного опьянения.



Ранее мужчину уже ловили пьяным за рулём. Тогда его привлекли к административной ответственности и временно лишили водительских прав. Несмотря на это, в ноябре 2023 года он вновь поехал пьяным на автомобиле. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД.



При проверке документов инспектор заподозрил, что водитель нетрезв. Ему предложили пройти обязательное медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.



На этот раз за повторную пьяную езду на мужчину возбудили уголовное дело. Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав ещё на 2 года. Кроме того, суд постановил конфисковать «Хонду Фрид» в доход государства.



Автомобиль конфисковали, несмотря на то, что он зарегистрирован на супругу мужчины. Ведь это имущество, нажитое совместно в браке.



На суде мужчина также приводил довод, что «Хонда» была продана ещё до того, как его остановили автоинспекторы. Однако отстоять машину не удалось.



- В суде мужчина утверждал, что автомобиль, на котором совершено преступление, был зарегистрирован на его супругу и продан до совершения преступления. Однако транспортное средство не было передано покупателю, а денежные средства в полном объеме не оплачены. Суд на основании норм гражданского законодательства, регламентирующих, что право собственности по договору купли-продажи переходит в момент фактической передачи имущества, конфисковал автомобиль, принадлежащий супруге осуждённого, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор пока не вступил в законную силу.



