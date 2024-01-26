26 января

25 января

Популярное

За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены

За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
Общество,  Фото:pixabay.com
В суде также приводили о том, что машина супругам уже не принадлежит

Жительница Улан-Удэ лишилась своего автомобиля «Хонда Фрид» из-за того, что супруг разъезжал на нём в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мужчину уже ловили пьяным за рулём. Тогда его привлекли к административной ответственности и временно лишили водительских прав. Несмотря на это, в ноябре 2023 года он вновь поехал пьяным на автомобиле. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД.

При проверке документов инспектор заподозрил, что водитель нетрезв. Ему предложили пройти обязательное медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

На этот раз за повторную пьяную езду на мужчину возбудили уголовное дело. Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав ещё на 2 года. Кроме того, суд постановил конфисковать «Хонду Фрид» в доход государства.

Автомобиль конфисковали, несмотря на то, что он зарегистрирован на супругу мужчины. Ведь это имущество, нажитое совместно в браке.

На суде мужчина также приводил довод, что «Хонда» была продана ещё до того, как его остановили автоинспекторы. Однако отстоять машину не удалось.

- В суде мужчина утверждал, что автомобиль, на котором совершено преступление, был зарегистрирован на его супругу и продан до совершения преступления. Однако транспортное средство не было передано покупателю, а денежные средства в полном объеме не оплачены. Суд на основании норм гражданского законодательства, регламентирующих, что право собственности по договору купли-продажи переходит в момент фактической передачи имущества, конфисковал автомобиль, принадлежащий супруге осуждённого, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

алкогольное опьянение водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя
В Бурятии на 4 тысячи оштрафовали иностранца-нарушителя
Общество, 26.01.2024
Однако выдворять из России его не стали
В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе
В Бурятии сельчан шокировали «доступные» туалеты в школе
Общество, 26.01.2024
Двери там не закрываются «из соображений безопасности»
В столице Бурятии заменят лифты 25-летней давности
В столице Бурятии заменят лифты 25-летней давности
Общество, 26.01.2024
За год их обновят в четырёх многоэтажках
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
За пьяную езду у жителя Улан-Удэ конфисковали автомобиль жены
Общество, 26.01.2024
В суде также приводили о том, что машина супругам уже не принадлежит
В Улан-Удэ на ночь перекроют дорогу
В Улан-Удэ на ночь перекроют дорогу
Общество, 26.01.2024
На Шаляпина проведут земляные работы
В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог
В 2023 году в Байкальском регионе отремонтировано около 40 км федеральных автодорог
Общество, 26.01.2024
Ещё около 30 км обновлено путём устройства защитных слоёв
В Бурятии торжественно откроют Год семьи
В Бурятии торжественно откроют Год семьи
Общество, 26.01.2024
В мероприятии примут семьи со всей республики
В Улан-Удэ хозяева дома со сгоревшими животными настаивают на версии о поджоге
В Улан-Удэ хозяева дома со сгоревшими животными настаивают на версии о поджоге
Общество, 26.01.2024
Они уверены, что пожар начался вовсе не из-за проводки
В Бурятии проведут молебны, посвящённые Сагаалгану
В Бурятии проведут молебны, посвящённые Сагаалгану
Общество, 26.01.2024
В этом году лунный Новый год отметят 10 февраля
Чита примет второй этап Российской выставки племенных овец и коз
Чита примет второй этап Российской выставки племенных овец и коз
Общество, 26.01.2024
Хозяйства Забайкалья готовят лучших животных для предстоящей выставки
В Бурятии сегодня без осадков
В Бурятии сегодня без осадков
Общество, 26.01.2024
В Улан-Удэ до -18 градусов
В Бурятии выберут лучших мастеров художественного слова
В Бурятии выберут лучших мастеров художественного слова
Общество, 25.01.2024
Их награждение состоится на республиканском «Сагаалгане»
В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу
В Бурятии стартовал конкурс рисунков к Белому месяцу
Общество, 25.01.2024
В онлайн-конкурсе могут принять участие дети до 16 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^