В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых

Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями



В маршрутных автобусах, которые перевозят пассажиров по Тарбагатайскому району Бурятии, не было звукового оповещения об остановках и табличек, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, для слабовидящих и слепых пассажиров. Нарушение вскрыли в ходе прокурорской проверки.



Прокурор района внёс индивидуальному предпринимателю, осуществляющему перевозку пассажиров, представление. После этого в автобусах установили положенные таблички и оповещатели.



- Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг», ему назначен штраф, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

