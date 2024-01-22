Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями
В маршрутных автобусах, которые перевозят пассажиров по Тарбагатайскому району Бурятии, не было звукового оповещения об остановках и табличек, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, для слабовидящих и слепых пассажиров. Нарушение вскрыли в ходе прокурорской проверки.
Прокурор района внёс индивидуальному предпринимателю, осуществляющему перевозку пассажиров, представление. После этого в автобусах установили положенные таблички и оповещатели.
- Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг», ему назначен штраф, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями
Тарифы в итоге ниже на 30-40 процентов
Для этого нужно получить специальный пропуск
Населённому пункту пока ничего не угрожает
Энергетики не ответили вовремя на запрос
Работы будут проводиться в Тункинском нацпарке
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в республике в феврале
Инженерным войскам исполнилось 323 года
Хотя сайт гидрометцентра не обновляется
Колония заключила контракт с предприятием
Работы в основном будут вестись в дневное время
В республике работали 17 купелей
В Улан-Удэ днём -18,-20
Общество, 21.01.2024
Фильм сняли по инициативе матерей погибших военнослужащих
Общество, 21.01.2024
Соревнования прошли в Южно-Сахалинске