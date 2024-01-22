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В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых

В Бурятии в пригородных маршрутках не было табличек для слепых
Общество,  Фото:pixabay.com
Районный перевозчик не подумал о людях с ограниченными возможностями

В маршрутных автобусах, которые перевозят пассажиров по Тарбагатайскому району Бурятии, не было звукового оповещения об остановках и табличек, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, для слабовидящих и слепых пассажиров. Нарушение вскрыли в ходе прокурорской проверки.

Прокурор района внёс индивидуальному предпринимателю, осуществляющему перевозку пассажиров, представление. После этого в автобусах установили положенные таблички и оповещатели.

- Виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг», ему назначен штраф, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура инвалиды по зрению

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