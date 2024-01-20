Жители Бурятии спасли лошадь, застрявшую в сугробе

Животное прижало к забору
19 января в верховьях реки Синца в местности Шара-Тала развернулась спасательная операция по вызволению лошади из сугроба. Об этом сообщили в администрации Окинского района Бурятии.
- В Синце ветрено и наметают большие сугробы, - отметили в администрации.
Местные жители заметили животное, которой снегом прижало к забору, на поверхности осталась только голова лошади. Мужчины взялись за лопаты и начали разгребать сугроб. Спустя некоторое время они прокопали траншею, через которую вызволили лошадку.
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