Жители Бурятии спасли лошадь, застрявшую в сугробе







Местные жители заметили животное, которой снегом прижало к забору, на поверхности осталась только голова лошади. Мужчины взялись за лопаты и начали разгребать сугроб. Спустя некоторое время они прокопали траншею, через которую вызволили лошадку. Местные жители заметили животное, которой снегом прижало к забору, на поверхности осталась только голова лошади. Мужчины взялись за лопаты и начали разгребать сугроб. Спустя некоторое время они прокопали траншею, через которую вызволили лошадку.







19 января в верховьях реки Синца в местности Шара-Тала развернулась спасательная операция по вызволению лошади из сугроба. Об этом сообщили в администрации Окинского района Бурятии.- В Синце ветрено и наметают большие сугробы, - отметили в администрации.