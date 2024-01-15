В этом году НОЦ «Байкал» реализует 18 технологических проектов

Среди них 8 новых



Планы работы на 2024 год озвучил межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал». Напомним, в 2023 году в состав НОЦ «Байкал» вошли 14 новых участников, большинство из которых – предприятия реального сектора экономики. Теперь в составе центра 64 участника.



– НОЦ «Байкал», в составе которого действуют более 60 организаций Иркутской области и Республики Бурятии, позволяет объединить науку и промышленный бизнес, результаты совместной работы направлены на социально-экономическое развитие этих регионов и всей страны. Так, в этом году участники НОЦ приступят к реализации ещё восьми новых проектов, итого их будет 18. Каждый их проектов имеет особое значение для формирования технологического суверенитета государства, улучшения жизни граждан. Объём инвестиций научно-образовательного центра «Байкал» превысил 8 млрд рублей, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Так, вузами совместно с организациями будет начата работа над проектом по глубокой переработке промысловых рассолов нефтегазодобывающих предприятий, также будет создаваться первый всероссийский центр гидропоники. Развитие получит и проект по разработке технологий получения сорбентов для промышленности из товарных и некондиционных углей. На сегодняшний день сорбенты практически полностью импортируются. Кроме этого, будет создаваться и внедряться единая мониторинговая система по контролю за состоянием окружающей природной среды на основе нейронных сетей. Также будут реализовываться проекты по переработке отходов, лекарственному растениеводству, производству вакуумных сушилок для древесины, мобильных медицинских приборов, БАДов и другие.



Развитие получит и проект НОЦ «Биржа патентов» по отбору и продвижению разработок учёных среди предприятий реального сектора экономики. Ведутся предварительные переговоры компаний и разработчиков по пяти проектам. Большое внимание будет уделено поддержке молодёжных лабораторий: НОЦ «Байкал» организует участие молодых талантливых учёных в своих проектах, а также способствует взаимодействию их со школьниками.



Кроме того, в наступившем 2024 году получит продолжение информационный проект «Байкал – Кассиопея», который НОЦ «Байкал» организовал совместно с популярными радиостанциями. В его рамках рассказывают о разработках учёных научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



