В Иркутской области вблизи посёлка бродит волк







На месте работает группа охотоведов, которые обнаружили следы хищника. 9 января по этой причине отменили вечерние занятия в школе.



- В Прибойном специалисты были несколько раз в декабре. С 8 января на месте работает группа охотоведов, которые обнаружили следы волка возле свалки. 9 января следы обнаружены на окраине посёлка. Ведётся работа с местными жителями и патрулирование окраин посёлка. Дополнительные занятия в школе сегодня решили отменить, сам школьный процесс начинается позже, чтобы дети не ходили по темноте, - сообщил Дубровин.



Хищников часто привлекает запах пищевых отходов, которые оставляют жители, устраивая свалки недалеко от домов и населённых пунктов, отметил он.



Местных жителей проявить бдительность. В случае обнаружения хищника или его следов необходимо сообщить об этом по телефону 112 или в ЕДДС Братского района - 413-112.



В конце 2023 года в Братском районе после сообщений местных жителей охотники отстрелили нескольких волков вблизи Вихорёвки и Кузнецовки.







В конце декабря рядом с посёлком Прибойный Иркутской области заметили волка. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Братского района Александр Дубровин.