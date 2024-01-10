10 января

09 января

Популярное

В Иркутской области вблизи посёлка бродит волк

В Иркутской области вблизи посёлка бродит волк
Общество, 
Мэр Братского района попросил жителей проявить бдительность

В конце декабря рядом с посёлком Прибойный Иркутской области заметили волка. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Братского района Александр Дубровин.

 
На месте работает группа охотоведов, которые обнаружили следы хищника. 9 января по этой причине отменили вечерние занятия в школе.

- В Прибойном специалисты были несколько раз в декабре. С 8 января на месте работает группа охотоведов, которые обнаружили следы волка возле свалки. 9 января следы обнаружены на окраине посёлка. Ведётся работа с местными жителями и патрулирование окраин посёлка. Дополнительные занятия в школе сегодня решили отменить, сам школьный процесс начинается позже, чтобы дети не ходили по темноте, - сообщил Дубровин.

Хищников часто привлекает запах пищевых отходов, которые оставляют жители, устраивая свалки недалеко от домов и населённых пунктов, отметил он.

Местных жителей проявить бдительность. В случае обнаружения хищника или его следов необходимо сообщить об этом по телефону 112 или в ЕДДС Братского района - 413-112.

В конце 2023 года в Братском районе после сообщений местных жителей охотники отстрелили нескольких волков вблизи Вихорёвки и Кузнецовки.


волки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Тёплому павильону от ТНТ в Улан-Удэ пришёл конец
Тёплому павильону от ТНТ в Улан-Удэ пришёл конец
Общество, 10.01.2024
Сооружение, украшавшее городской парк, неожиданно демонтировали
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Жительница Бурятии отметила 90-летний юбилей
Общество, 10.01.2024
Вся трудовая деятельность Анастасии Лукиничны прошла на спиртзаводе в Тарбагатайском районе
В Иркутской области вблизи посёлка бродит волк
В Иркутской области вблизи посёлка бродит волк
Общество, 10.01.2024
Мэр Братского района попросил жителей проявить бдительность
Центр Улан-Удэ полностью защитили от «большой» воды
Центр Улан-Удэ полностью защитили от «большой» воды
Общество, 10.01.2024
Там наконец-то завершилась реконструкция дамбы 
Эксперты выяснили, кому в Улан-Удэ сложнее всего найти работу
Эксперты выяснили, кому в Улан-Удэ сложнее всего найти работу
Общество, 10.01.2024
Чем старше горожане, тем хуже у них дела с трудоустройством
В районе Бурятии впервые за три десятилетия не замёрзла река
В районе Бурятии впервые за три десятилетия не замёрзла река
Общество, 10.01.2024
Из-за этого там не удаётся обустроить ледовую переправу
В Бурятии в новогодние праздники выявили дюжину незаконных рубок
В Бурятии в новогодние праздники выявили дюжину незаконных рубок
Общество, 10.01.2024
Злоумышленники спилили более пяти кубов леса
Между Улан-Удэ и Курумканом стали курсировать «Ютонги»
Между Улан-Удэ и Курумканом стали курсировать «Ютонги»
Общество, 10.01.2024
Пассажиры смогут в пути заряжать гаджеты
Врачи Бурятии призывают войти в новый год с полезными привычками
Врачи Бурятии призывают войти в новый год с полезными привычками
Общество, 10.01.2024
Жителям республики советуют приобщиться к активному образу жизни
Экс-депутат из Бурятии привезла с малой родины снег в Запорожье
Экс-депутат из Бурятии привезла с малой родины снег в Запорожье
Общество, 10.01.2024
После её возвращения в Токмак там наступила настоящая зима
Жителей Бурятии штрафуют за бесконтрольный выпас скота
Жителей Бурятии штрафуют за бесконтрольный выпас скота
Общество, 10.01.2024
Животных помещают на «штрафстоянку»
«Аж жутко»: Улан-удэнцев пугает таинственный ночной гул
«Аж жутко»: Улан-удэнцев пугает таинственный ночной гул
Общество, 10.01.2024
Горожане пытаются найти ему объяснение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^