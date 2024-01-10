Дарья Минаева работает су-шефом в итальянском ресторане
На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити-шоу с Константином Ивлевым «Молодые ножи» (возрастное ограничение 16+). «Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звёзд «Мишлен».
В новом выпуске проекта, который выйдет в эфир 10 января, примет участие 25-летняя Дарья Минаева из Иркутска. Дарья работает су-шефом в итальянском ресторане, стаж в ресторанной индустрии – 10 лет. Специализируется на итальянской и европейской кухнях.
Вместе с поваром из Иркутска за победу сразятся ещё пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдёт конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.
Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звёздные дегустаторы: Андрей Григорьев-Апполонов, Лада Дэнс, Юлия Ковальчук, Юлианна Караулова, Нюша, Регина Тодоренко, Алёна Апина и другие. В этом выпуске оценит актёр Матвей Лыков.
Повар из Иркутска пришла в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева
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