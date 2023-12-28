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Автобусы и трамваи будут бесплатно возить улан-удэнцев в новогоднюю ночь

Автобусы и трамваи будут бесплатно возить улан-удэнцев в новогоднюю ночь
Общество, 
Они будут работать до часу ночи

В новогоднюю ночь на муниципальных автобусах и трамваях можно будет ездить бесплатно, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

31 декабря с 23:00 и до часу ночи 1 января МУП «Городские маршруты» организуют работу 14 автобусов по девяти бесплатным маршрутам:

№1 (два автобуса),
№2 (два автобуса),
№3 (два автобуса),
№10 (два автобуса),
№16К через Мокрова (один автобус),
№17 (два автобуса),
№37 (один автобус),
№95 (один автобус),
№135 с заездом в микрорайоны Сосновый Бор и Звёздный (один автобус).

Трамваи также будут бесплатно перевозить горожан 31 декабря с 23:00 до часу ночи 1 января. На каждом маршруте №№ 1, 2, 4, 7, 8 будет работать по одному вагону. 
Новый год общественный транспорт

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