Автобусы и трамваи будут бесплатно возить улан-удэнцев в новогоднюю ночь

Они будут работать до часу ночи



В новогоднюю ночь на муниципальных автобусах и трамваях можно будет ездить бесплатно, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



31 декабря с 23:00 и до часу ночи 1 января МУП «Городские маршруты» организуют работу 14 автобусов по девяти бесплатным маршрутам:



№1 (два автобуса),

№2 (два автобуса),

№3 (два автобуса),

№10 (два автобуса),

№16К через Мокрова (один автобус),

№17 (два автобуса),

№37 (один автобус),

№95 (один автобус),

№135 с заездом в микрорайоны Сосновый Бор и Звёздный (один автобус).



Трамваи также будут бесплатно перевозить горожан 31 декабря с 23:00 до часу ночи 1 января. На каждом маршруте №№ 1, 2, 4, 7, 8 будет работать по одному вагону.

