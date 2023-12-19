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Учащиеся Бурятии примут участие в «Зимнем балу»

Учащиеся Бурятии примут участие в «Зимнем балу»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В рамках мероприятия проведут более 20 традиционных бальных танцев и исторических игр

21 декабря в Бурятии пройдёт традиционный «Зимний бал» республиканской Мариинской школы-интерната и республиканской кадетской школы-интерната. В этом году на бал приглашены глава республики Алексей Цыденов, представители Народного Хурала, министерства образования и науки Республики Бурятия, социальные партнёры школ.

- На протяжении десяти лет «Зимний бал» является ярким культурным и образовательным событием, в основе которого лежат лучшие традиции российского классического образования, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ. - Знаменательно, что юбилейный «Зимний бал» завершает 2023 год – Год педагога и наставника.

В программе двух отделений – более 20 традиционных бальных танцев и исторических игр. На балу из участников – учащихся будут выбраны «Король» и «Королева Зимнего бала».

Местом проведения станет Бурятский драматический театр имени Х. Намсараева. Для всех участников устанавливается дресс-код, соответствующий бальному кодексу.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия бал школа Новый год

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