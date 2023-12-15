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В Новый год в Улан-Удэ возьмутся за подозрительных людей

В Новый год в Улан-Удэ возьмутся за подозрительных людей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ТЦ и магазинах усилят антитеррористическую защиту
 
В новогодние праздники и Рождество в столице Бурятии усилят антитеррористическую защиту. Это коснётся ТЦ, магазинов и других торговых точек. Такие рекомендации дали улан-удэнским бизнесменам в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации.

- Это позволит обеспечить безопасность людей, посещающих торговые объекты в праздники. Предлагаем принять предложение во внимание и активно сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения всеобщей безопасности, – подчеркнул глава комитета Юрий Ткачёв.
 
Сотрудникам торговых точек посоветовал организовать постоянный контроль за обстановкой, чтобы не допустить противоправные действия, которые могут угрожать здоровью и жизни покупателей. А ещё – проверить наличие средств пожаротушения и связи, следить за состоянием и работоспособностью охранной и пожарной сигнализации и обращать внимание на любые вызывающие подозрение факторы.
 
Среди последних – припаркованный на прилегающей территории автотранспорт, подозрительные люди или оставленные кем-то вещи. При обнаружении таких предметов призывают незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
антитеррористическая защищенность торговля

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