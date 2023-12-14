В Бурятии увеличили госпремии и стипендии для талантливой молодёжи



На третьей сессии Народного Хурала нового созыва, которая проходит 14 декабря, одобрили изменения в республиканский закон «О премиях и стипендиях». Речь о вознаграждении для учащихся, достигших значительных успехов в сфере культуры и искусства и для талантливой молодёжи.



Как пояснил глава хуральского комитета по социальной политике Игорь Марковец, в Бурятии каждый год вручают госпремию размером в 25 тысяч одному обучающемуся в профессиональных организациях, реализующих образовательные программы в сфере искусств и четыре – по 20 тысяч каждая – тем, кто осваивает дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы. Ещё 25 премий – по 18 тысяч – полагаются талантливой молодёжи. Теперь их увеличили до 30 тысяч рублей.



Всего на эти цели потребуется 323 тысячи 900 рублей – 41 000 на премии по линии Минкульта РБ и 282 900 – по линии Минспорта Бурятии.

