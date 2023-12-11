В Бурятии сельчане пожаловались на ужасный холод в садике



Жители Мухоршибирского района Бурятии посетовали на жуткий холод в местном детсаду. Они заявили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что в понедельник, 11 декабря, в дошкольном учреждении было всего 17 градусов. Речь, в частности, о помещениях для ясельной и средней группы.







По словам родителей, там даже пришлось включать обогреватели.



Заведующая ДОУ на это заявила, что в яслях «проблема в градуснике». Его заменили и температура сразу поднялась до +23ºС. Потеплело ли от этого в самом садике, не уточняется.



-В средней группе на это время – 21-22ºС – с учётом того, что температура в течение дня ещё повысится, – подчеркнула заведующая и добавила, что во всех группах на всякий случай проверили батареи. – Воздуха в трубах нет.

