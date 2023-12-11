11 декабря

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В школе Бурятии открыли мемориальную доску в честь погибших выпускников

В школе Бурятии открыли мемориальную доску в честь погибших выпускников
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Тарбагатайского района
Мероприятие провели в Тарбагатайском районе

8 декабря в Тарбагатайском районе Бурятии состоялось мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски выпускникам Тарбагатайской школы, погибшим в ходе специальной военной операции:
- Родионову Андрею Ивановичу,
- Буторову Сергею Иннокентьевичу,
- Суховеркину Александру Сергеевичу,
- Тимофееву Евгению Александровичу.

На мероприятии присутствовали почётные гости: представители администрации района, сельского поселения «Тарбагатайское», педагоги, члены бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», а также родители и родственники воинов.

Почётное право открыть мемориальную доску предоставили родным и близким. В дань вечной памяти погибшим присутствующие возложили к мемориальной доске гвоздики, сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района.
Тарбагатайский район Бурятия мемориальная доска

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