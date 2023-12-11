В школе Бурятии открыли мемориальную доску в честь погибших выпускников

Общество, Фото: пресс-служба администрации Тарбагатайского района

Мероприятие провели в Тарбагатайском районе



8 декабря в Тарбагатайском районе Бурятии состоялось мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски выпускникам Тарбагатайской школы, погибшим в ходе специальной военной операции:

- Родионову Андрею Ивановичу,

- Буторову Сергею Иннокентьевичу,

- Суховеркину Александру Сергеевичу,

- Тимофееву Евгению Александровичу.



На мероприятии присутствовали почётные гости: представители администрации района, сельского поселения «Тарбагатайское», педагоги, члены бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», а также родители и родственники воинов.



Почётное право открыть мемориальную доску предоставили родным и близким. В дань вечной памяти погибшим присутствующие возложили к мемориальной доске гвоздики, сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района.

