Мероприятие провели в Тарбагатайском районе
8 декабря в Тарбагатайском районе Бурятии состоялось мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски выпускникам Тарбагатайской школы, погибшим в ходе специальной военной операции:
- Родионову Андрею Ивановичу,
- Буторову Сергею Иннокентьевичу,
- Суховеркину Александру Сергеевичу,
- Тимофееву Евгению Александровичу.
На мероприятии присутствовали почётные гости: представители администрации района, сельского поселения «Тарбагатайское», педагоги, члены бурятского регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», а также родители и родственники воинов.
Почётное право открыть мемориальную доску предоставили родным и близким. В дань вечной памяти погибшим присутствующие возложили к мемориальной доске гвоздики, сообщает пресс-служба администрации Тарбагатайского района.
В школе Бурятии открыли мемориальную доску в честь погибших выпускников
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