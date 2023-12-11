На федеральной трассе в Бурятии образовалась адская пробка из фур

Движение там оказалось затруднено
Накануне фуры на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии встали в огромной пробке. Видео с ними выложили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». «Ситуация на дороге в сторону Иркутска. Адские пробки», – говорилось в комментарии к записи
В группе «Кабанск-инфо 24/7» рассказали, что движение оказалось затруднено на 264-м километре автодороги, между посёлками Ивановка и Мишиха.
- Образовалась пробка в полтора километра в сторону Иркутска. На место прибыли две комбинированные дорожные машины, – сообщал «Кабанск-инфо 24/7».
С помощью техники подсыпали трассу от города Бабушкин до посёлка Мантуриха. Спустя пару часов стало известно, что движение по всем направлениям восстановили.
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Движение там оказалось затруднено
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