На федеральной трассе в Бурятии образовалась адская пробка из фур



Накануне фуры на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии встали в огромной пробке. Видео с ними выложили в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». «Ситуация на дороге в сторону Иркутска. Адские пробки», – говорилось в комментарии к записи



В группе «Кабанск-инфо 24/7» рассказали, что движение оказалось затруднено на 264-м километре автодороги, между посёлками Ивановка и Мишиха.



- Образовалась пробка в полтора километра в сторону Иркутска. На место прибыли две комбинированные дорожные машины, – сообщал «Кабанск-инфо 24/7».



С помощью техники подсыпали трассу от города Бабушкин до посёлка Мантуриха. Спустя пару часов стало известно, что движение по всем направлениям восстановили.



