Госдума запретила школьникам пользоваться мобильными телефонами на занятиях

И вернула уроки труда

6 декабря во втором и третьем чтении приняты изменения в закон «Об образовании», сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Обсуждали с вами этот вопрос - родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей», - считает спикер.

«Что делать с мобильными устройствами – выдавать их на переменах или после уроков – пусть решает школьная администрация вместе с родителями», - пояснил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Законопроект внесла в парламент группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в октябре 2022 года.

В школы России также возвращён урок труда как обязательный предмет.

По мнению спикера Володина, трудовое воспитание – «неотъемлемая часть образовательного процесса»: «Если с детства ребёнку прививать трудолюбие, то в будущем у него всё будет хорошо».

«Труд еще никого не испортил, - сказал он депутатам до голосования. - Ещё в юном возрасте у человека должны быть навыки трудолюбия. Если речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить их к взрослой жизни. Учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже. Учить держать молоток либо какие-то новые технологии».

Уроки труда появятся в расписании с 1 сентября 2024 года. За все поправки депутаты проголосовали единогласно.

«Об уроках труда в советской школе у меня остались двойственные впечатления, - поделился Владимир Легойда, церковный и общественный деятель, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ. - А вот запрет мобильников - безусловный плюс. В идеале, надо бы и в вузах не разрешать пользоваться на занятиях без учебной необходимости. Но студенты эту необходимость сразу найдут - будут уверять, что лекции конспектируют «в телефоне».

Кстати, например, во Франции использование мобильных телефонов категорически запрещено на территории школы. «То есть не просто на уроках, а вообще, - подчеркнула политолог Татьяна Становая. - У ребенка телефон могут сразу отобрать (до конца дня или даже на несколько дней), если увидят, что он просто вытащил его из рюкзака. В этом смысле российские школы были очень либеральными».

Мобильники запрещены в части Германии, а в других странах, например, в Великобритании такие вопросы решает сама школа (но почти во всех приличных частных школах они запрещены).

В первом чтении норма о допустимости использования мобильника в образовательных целях присутствовала, отметил телеграм-канал министерства просвещения России. Но её в итоге исключили, оставив только экстренные случаи.

Закон ещё должен одобрить Совет Федерации и подписать президент РФ.