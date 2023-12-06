Мужчина заявил, что привёз экзотические деликатесы для фотосессии
Иркутские таможенники в багаже пассажира, прилетевшего из Бангкока (Таиланд) обнаружили необычные продукты питания – шашлычки из скорпиона и жареные личинки насекомых.
Экзотические деликатесы привез из туристической поездки в подарок 33-летний житель Красноярска. Он пояснил, что товары предназначались для использования в фотосессии.
На экзотический товар, не имеющий заводского происхождения и маркировки, у авиапассажира не было никаких документов.
При этом готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, или насекомых включены в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Иркутская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ, нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа.
- Путешественники, прибывающие из таких стран, как Таиланд или Вьетнам, всё чаще пытаются привезти экзотическую продукцию животноводства. Однако в соответствии с действующим законодательством для личного пользования физлица могут перемещать через границу не больше 5 килограммов продуктов, исключительно в заводской упаковке, – пояснил начальник таможенного поста аэропорта Иркутск Игорь Корякин.
Только за четвёртый квартал 2023 года сотрудники таможенного поста аэропорта Иркутска выявили 190 административных правонарушений, допущенных физическими лицами. Большинство из них – по фактам нарушения запретов и ограничений, недекларирования, в том числе наличных денежных средств, провоза коммерческих партий товаров под видом предметов для личного пользования.
По информации Иркутской таможни
Жареный скорпион из Таиланда не прошёл контроль в аэропорту Иркутска
Общество, Фото:
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