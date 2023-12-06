В Улан-Удэ целый микрорайон останется на ночь без холодной воды

Будут проводиться ремонтные работы



С 23:00 8 декабря до девяти часов утра 9 декабря в 140а квартале Улан-Удэ отключат холодную воду, сообщили в МУП «Водоканал». Неудобства связаны с проведением плановых работ по технологическому подключению к водоснабжению жилых домов по адресу 140а.



Без холодной воды останутся:



- жилые дома 140а квартала: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 19,19/1, 20, 11а, 12а, 1, 5, 10г, 10б,10а, 6, 21,22, 24, 25, 50, 46, 47, 49, 38, 39, 40, 41, 13, 12, 11, 13а.



- 140а, кв.9, детский сад №86 «Оюна».



В МУП «Водоканал» обещают, что будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33

