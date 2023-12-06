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В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО

В Улан-Удэ наградили волонтёров, помогающих участникам СВО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Награждение прошло в рамках Дня добровольца

5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра). Сегодня, 6 декабря, депутаты Улан-Удэнского горсовета наградили волонтёров АНО «Сила добра 03».

Всего к награждению были представлены 17 волонтёров движения. Им вручили благодарственные письма за бескорыстный самоотверженный труд и активную жизненную позицию, за помощь и поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

- Все мы знаем, какую значимую роль в нашей жизни выполняют волонтёры сегодня. Благодарим вас за неравнодушие, желание помогать нашим землякам – участникам СВО и их семьям. Мы с вами сотрудничаем и, думаю, будем дальше продолжать. Улан-Удэнский горсовет депутатов будет всегда помогать и поддерживать. Спасибо за ваш труд, за вашу работу. С праздником! - поздравил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.

Автономная некоммерческая организация «Сила добра 03» была создана в октябре 2022 года. На постоянной основе там трудятся 105 волонтёров. К тому же приходят в своё свободное время студенты Байкальского многопрофильного колледжа, работники Социального фонда России и другие горожане.

Сейчас добровольческий центр занимается плетением маскировочных сетей, изготовлением окопных свечей и пошивом военной амуниции 31 наименования.

- Я работающий волонтёр. В свободное от работы время мы помогаем в волонтёрских пунктах, в основном плету маскировочные сети. У нас заслуги скромные, но они настолько значимые, что после награждения начинаешь понимать, какое важное и ценное дело мы делаем собственными руками. Очень приятно, когда нашу скромную работу оценивают и благодарят. Самое главное, что благодарят те люди, для которых мы трудимся. Я пришла чуть больше года назад, и думаю, что главное надо начать. У нас есть люди, работающие на постоянной основе, а кто-то приходит по одному-два раза. Это всё равно очень ценная помощь. Главное – начать, - рассказала «Байкал-Daily» волонтёр «Сила добра 03» Оксана Михайлова.



волонтеры ГорсоветУУ

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