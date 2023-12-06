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Жители Улан-Удэ продолжают искать знаковые объекты в городе

Жители Улан-Удэ продолжают искать знаковые объекты в городе
Общество,  Фото:паблик «Республика»
В республике каждый понедельник проходит поисковый квест

В Бурятии паблик «Республика» опубликовал четвёртое задание квеста «Узнавая, открывай» (6+): «Уникальный солнечный дом для серебряных людей построен по президентскому нацпроекту в этом году» (https://vk.com/wall-53427605_17719).

На задание уже активно отвечают пользователи. Первый правильный ответ с фото и интересными фактами об загаданном объекте может дать приз недели – сертификат в магазин техники. А вот участник с наибольшим числом правильных ответов, фото и самыми интересными ответами, вне зависимости от времени ответа (то есть, можно отвечать и на задания прошедших недель) может получить суперприз. Это путёвка на два дня для двоих человек в отель в селе Максимиха на январские каникулы.

Организаторы квеста дают новые задания каждый понедельник. Задача – найти в Улан-Удэ знаковый, недавно появившийся, обновлённый или строящийся объект.

Участвовать может каждый – условий подписаться или каких-либо ещё администраторы сообщества не выдвигают. При этом нужно не только понять, что за объект загадан, но и сфотографироваться на его фоне. Фото обязательно вместе с интересным фактом о разгадке нужно выложить в комментариях к заданию.

Три первые недели квеста прошли, победительницы получили свои сертификаты. Марина Чойдонова угадала третье задание (и второе, кстати, тоже) и первой угадала загадку об онкологическом диспансере:

- В свой профессиональный праздник медики-онкологи Бурятии получили подарок, которого ждали более 10 лет – новый хирургический корпус – в 2017 году на его строительство дал прямое поручение президент страны. Строительство онкодиспансера в столице Бурятии началось в 2011 году. В 2013 была введена в эксплуатацию первая очередь – здание лучевой терапии. Работы по запуску второй очереди, включающей поликлинику, были приостановлены в 2016 году из-за нехватки финансирования, но в 2018 году республика получила около 2 млрд рублей на продолжение работ, летом 2019 года поликлиника, рассчитанная на 250 посещений в день, была введена в эксплуатацию.

Завершающим звеном реконструкции онкодиспансера стало строительство нового хирургического корпуса. Летом 2022 года Владимир Путин открыл его по видеосвязи.

Рядом через несколько месяцев открылся центр ядерной медицины, сделав доступным для жителей Бурятии полный комплекс современных методов лечения онкологических заболеваний.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия президент России

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