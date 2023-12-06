На севере морозы до -27 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду 6 декабря, по республике переменная облачность, по Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, западный 6-11, позёмка. Температура днём -14,-19, местами -8,-13, по северной половине местами -22,-27.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -15,-17.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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