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В Бурятии сохранится ветреная погода

В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На севере морозы до -27 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в среду 6 декабря, по республике переменная облачность, по Прибайкалью снег, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, западный 6-11, позёмка. Температура днём -14,-19, местами -8,-13, по северной половине местами -22,-27.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём -15,-17.


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