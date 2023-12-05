Также она сделала ремонт в доме
В Селенгинском районе Бурятии суд вернул детей исправившейся матери.
Женщина обратилась с иском к органу опеки и попечительства администрации района, прося отменить ограничение в родительских правах и вернуть своих сына и дочь.
Ранее женщину ограничили в родительских правах, а детей поместили в Селенгинский центр социальной помощи семье и детям. Однако после этого мама изменила своё поведение и весь образ жизни. Она без задержек платила алименты, а также постоянно общалась с детьми.
- Обстоятельства, в связи с которыми было принято решение об ограничении в родительских правах, отпали. В доме она сделала ремонт, оборудовала для детей комнату, приобрела необходимые предметы быта. Мать не злоупотребляет спиртными напитками, закодировалась от алкогольной зависимости, - рассказали в Гусиноозёрском городском суде.
Суд удовлетворил требования женщины, отменив ограничение в родительских правах. Дети возвращены матери.
В Бурятии закодировавшейся матери вернули детей
Общество, Фото:
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