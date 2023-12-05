В Бурятии закодировавшейся матери вернули детей

Также она сделала ремонт в доме



В Селенгинском районе Бурятии суд вернул детей исправившейся матери.



Женщина обратилась с иском к органу опеки и попечительства администрации района, прося отменить ограничение в родительских правах и вернуть своих сына и дочь.



Ранее женщину ограничили в родительских правах, а детей поместили в Селенгинский центр социальной помощи семье и детям. Однако после этого мама изменила своё поведение и весь образ жизни. Она без задержек платила алименты, а также постоянно общалась с детьми.



- Обстоятельства, в связи с которыми было принято решение об ограничении в родительских правах, отпали. В доме она сделала ремонт, оборудовала для детей комнату, приобрела необходимые предметы быта. Мать не злоупотребляет спиртными напитками, закодировалась от алкогольной зависимости, - рассказали в Гусиноозёрском городском суде.



Суд удовлетворил требования женщины, отменив ограничение в родительских правах. Дети возвращены матери.

