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В Бурятии закодировавшейся матери вернули детей

В Бурятии закодировавшейся матери вернули детей
Общество,  Фото:pixabay.com
Также она сделала ремонт в доме

В Селенгинском районе Бурятии суд вернул детей исправившейся матери.

Женщина обратилась с иском к органу опеки и попечительства администрации района, прося отменить ограничение в родительских правах и вернуть своих сына и дочь.

Ранее женщину ограничили в родительских правах, а детей поместили в Селенгинский центр социальной помощи семье и детям. Однако после этого мама изменила своё поведение и весь образ жизни. Она без задержек платила алименты, а также постоянно общалась с детьми.

- Обстоятельства, в связи с которыми было принято решение об ограничении в родительских правах, отпали. В доме она сделала ремонт, оборудовала для детей комнату, приобрела необходимые предметы быта. Мать не злоупотребляет спиртными напитками, закодировалась от алкогольной зависимости, - рассказали в Гусиноозёрском городском суде.

Суд удовлетворил требования женщины, отменив ограничение в родительских правах. Дети возвращены матери.
дети семьи

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