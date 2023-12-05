Росгвардейцы Бурятии рассказали, как помогают участников СВО













Своим детям женщина личным примером показывает, как важно помогать тем, кто нуждается в твоей помощи.



- С детства у нас так повелось в семье. Есть такая потребность – помогать. Со старшим сыном мы вдвоём зарегистрировались на платформе по обучению волонтёров. В планах поехать в Джанкой Республики Крым, в нашу знаменитую «бурятскую палатку», - делится Екатерина.



Осенью в Крым ездила волонтёром специалист управления вневедомственной охраны Росгвардии подполковник юстиции в отставке Лариса Трутнева. В составе группы добровольческого центра «ДоброДом» в течение месяца работала в Джанкое в палатке «Остров поддержки». Волонтёрскую деятельность Лариса ведёт с начала специальной военной операции.



- Выезжаю с волонтёрами впервые. В Улан-Удэ мы собрались, подали заявку и поехали, - рассказала Лариса. – Палатка работала круглосуточно, более 300 бойцов в сутки мы успевали покормить. Мужчины заготавливали и кололи дрова для растопки казанов на улице, топили буржуйки в палатке, таскали воду. На женщинах – готовка, мытье посуды, уборка, встреча ребят. Это была физически тяжёлая работа, мы спали по четыре часа.

















Сегодня в России отмечается День добровольца (волонтёра). В Бурятии личный состав территориального управления Росгвардии принимает активное участие в добровольческих движениях и благотворительных акциях.В селе Бичура диспетчер пульта централизованной охраны вневедомственной охраны Росгвардии Екатерина Ефимова зарегистрировалась в волонтёрском движении «Тёплые сердца». В мае этого года Екатерина вместе со своей знакомой ездили помогать бойцам, проходящим лечение в военных госпиталях Москвы и Московской области.- Привезли с собой наш бичурский мёд, сало. В течение двух недель готовили еду для наших раненых ребят, пекли блины, варили буузы, - рассказала Екатерина Ефимова. – Дважды в день ездили в госпитали, возили приготовленную еду в термосумках и контейнерах. Отвезём одну партию, потом возвращаемся и готовим очередные порции, до двадцати человек в день удавалось накормить.А в посёлке Таксимо сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Муйскому району приняли участие в плетении маскировочных сетей. С 1 ноября по 10 декабря в Муйском районе действует районная благотворительная акция «Вплети свою ленту в сеть Победы», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.