На соревнованиях выступят юноши 2009-2011 годов рождения
С 14 по 17 декабря в Иволгинском районе Бурятии пройдёт первенство республики по вольной борьбе среди юношей 2009-2011 годов рождения. Соревнования посвятили памяти прославленного тренера Иволгинского района, мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры России и Бурятии Мэлса Балдаева.
Местом проведения турнира станет физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Иволгинск. Спортсмены поборются за первенство в 12 весовых категориях от 35 до 100 килограмм.
Мандатная комиссия и жеребьёвка участников пройдут: 14 декабря с 10:00 до 17:00. 15 декабря состоятся торжественная церемония открытия соревнований, предварительные и полуфинальные поединки.
Финальные и утешительные встречи пройдут 16 декабря, сообщает администрация Иволгинского района.
Возрастное ограничение: 6+.
Борцы соберутся в Иволгинском районе на первенство Бурятии
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