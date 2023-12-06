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Борцы соберутся в Иволгинском районе на первенство Бурятии

Борцы соберутся в Иволгинском районе на первенство Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На соревнованиях выступят юноши 2009-2011 годов рождения

С 14 по 17 декабря в Иволгинском районе Бурятии пройдёт первенство республики по вольной борьбе среди юношей 2009-2011 годов рождения. Соревнования посвятили памяти прославленного тренера Иволгинского района, мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры России и Бурятии Мэлса Балдаева.

Местом проведения турнира станет физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Иволгинск. Спортсмены поборются за первенство в 12 весовых категориях от 35 до 100 килограмм.

Мандатная комиссия и жеребьёвка участников пройдут: 14 декабря с 10:00 до 17:00. 15 декабря состоятся торжественная церемония открытия соревнований, предварительные и полуфинальные поединки.

Финальные и утешительные встречи пройдут 16 декабря, сообщает администрация Иволгинского района.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия вольная борьба спорт Иволгинский район первенство Бурятии

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