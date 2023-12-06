Борцы соберутся в Иволгинском районе на первенство Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На соревнованиях выступят юноши 2009-2011 годов рождения



С 14 по 17 декабря в Иволгинском районе Бурятии пройдёт первенство республики по вольной борьбе среди юношей 2009-2011 годов рождения. Соревнования посвятили памяти прославленного тренера Иволгинского района, мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры России и Бурятии Мэлса Балдаева.



Местом проведения турнира станет физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Иволгинск. Спортсмены поборются за первенство в 12 весовых категориях от 35 до 100 килограмм.



Мандатная комиссия и жеребьёвка участников пройдут: 14 декабря с 10:00 до 17:00. 15 декабря состоятся торжественная церемония открытия соревнований, предварительные и полуфинальные поединки.



Финальные и утешительные встречи пройдут 16 декабря, сообщает администрация Иволгинского района.



Возрастное ограничение: 6+.

