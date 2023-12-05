В Бурятии почтут память знаменитого улигершина

В столице республики отметят 130-летие со дня рождения Аполлона Тороева



14 декабря 1893 года родился Аполлон Тороев – поэт, сказитель-улигершин, член союза писателей СССР, заслуженный деятель искусств Бурятии. К 130-летию со дня рождения знаменитого поэта в Улан-Удэ состоится творческий вечер.



Мероприятие пройдёт в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ. В вечере примут участие сотрудники института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, члены союза писателей Бурятии, писатели и поэты республики, общественные деятели и творческие коллективы. В течение творческого вечера будет действовать книжная выставка о творчестве Аполлона Тороева.



Аполлон Андреевич Тороев — сказитель-улигершин, поэт, родился 14 декабря 1893 года в селе Шунта Боханского района Усть-Ордынского Бурятского округа. Аполлон Тороев лишился зрения в юности. С раннего возраста он увлекался устным народным творчеством. Стал сказителем-улигершином, выступая перед земляками под собственный аккомпанемент на хууре. Род Тороевых был известен талантливыми сказителями, передавшими юному улигершину богатый репертуар.



В годы советской власти он становится певцом революции, народным сказителем и поэтом. Аполлон Тороев знал и помнил наизусть множество народных поэм и улигеров, сказок, легенд, преданий, сотни песен, загадок, пословиц и поговорок, знал более ста тысяч стихотворных строк, часть из которых были собственного сочинения.



Его творческое наследие — 19 книг, изданных на бурятском и русском языках. В архивах Улан-Удэ, Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга хранятся записи его произведений, есть такие записи и в личных архивах фольклористов, сообщили в нацбиблиотеке.



Возрастное ограничение: 6+.

