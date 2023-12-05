05 декабря

04 декабря

Популярное

В Бурятии засняли пернатых «разбойников»

В Бурятии засняли пернатых «разбойников»
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Молодые птицы действовали в паре

В Бурятии сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжают разбирать «летний улов» с фотоловушек, расположенных в особо охраняемых природных территориях республики. Сегодня они поделились занятными кадрами с озорными совятами.

Как рассказали в учреждении, молодые «разбойники» работали в паре. Сперва нахально разгрызли соль, оставленную сотрудниками научного отдела для копытных. Потом, видимо, заметив слежку, условно разделились: один пытался разобрать уличающую фотоловушку, второй караулил. Порядок навёл косолапый хозяин тайги, спугнувший пернатых.

Бурятия заповедник фотоловушка птицы совы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парках Улан-Удэ откроется зимний спортивный сезон
В парках Улан-Удэ откроется зимний спортивный сезон
Общество, 05.12.2023
Соревнования стартуют с 8 декабря
В Улан-Удэ стартовала ежегодная благотворительная акция
В Улан-Удэ стартовала ежегодная благотворительная акция
Общество, 05.12.2023
Жители города могут подарить новогодние подарки детям из малообеспеченных семей
В Улан-Удэ отметили юбилей школы №47
В Улан-Удэ отметили юбилей школы №47
Общество, 05.12.2023
Празднование проходило в Бурятском театре оперы и балета
В Иркутске возводят ледяной мост и «Дерево жизни»
В Иркутске возводят ледяной мост и «Дерево жизни»
Общество, 05.12.2023
В столице области стартовала постройка ледового города «Счастье чистой воды»
В Бурятии названы лучшие концертные программы семейских
В Бурятии названы лучшие концертные программы семейских
Общество, 05.12.2023
Денежными призами награждены 5 лауреатов
В Бурятии засняли пернатых «разбойников»
В Бурятии засняли пернатых «разбойников»
Общество, 05.12.2023
Молодые птицы действовали в паре
В Бурятии выбрали лучшие школьные театры
В Бурятии выбрали лучшие школьные театры
Общество, 05.12.2023
Фестиваль-конкурс «Алтан Баг» обрёл своих победителей
В Бурятии выбрана «Мисс Иволгинский район»
В Бурятии выбрана «Мисс Иволгинский район»
Общество, 05.12.2023
В Иволгинске прошёл конкурс красоты и таланта
В Усть-Ордынском округе прошло первенство по стрельбе из лука
В Усть-Ордынском округе прошло первенство по стрельбе из лука
Общество, 05.12.2023
Абсолютным победителем стал спортсмен из Бурятии
На севере Бурятии завершён капремонт музея
На севере Бурятии завершён капремонт музея
Общество, 05.12.2023
Работы проводились в рамках нацпроекта
В Улан-Удэ родилась девочка весом более пяти килограммов
В Улан-Удэ родилась девочка весом более пяти килограммов
Общество, 05.12.2023
Она появилась на свет в республиканском перинатальном центре
Росгвардейцы Бурятии рассказали, как помогают участников СВО
Росгвардейцы Бурятии рассказали, как помогают участников СВО
Общество, 05.12.2023
Женщины не только плетут маскировочные сети, но и ездят к бойцам в Джанкой

В Бурятии закодировавшейся матери вернули детей
В Бурятии закодировавшейся матери вернули детей
Общество, 05.12.2023
Также она сделала ремонт в доме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^