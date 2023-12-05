Молодые птицы действовали в паре
В Бурятии сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжают разбирать «летний улов» с фотоловушек, расположенных в особо охраняемых природных территориях республики. Сегодня они поделились занятными кадрами с озорными совятами.
Как рассказали в учреждении, молодые «разбойники» работали в паре. Сперва нахально разгрызли соль, оставленную сотрудниками научного отдела для копытных. Потом, видимо, заметив слежку, условно разделились: один пытался разобрать уличающую фотоловушку, второй караулил. Порядок навёл косолапый хозяин тайги, спугнувший пернатых.
В Бурятии засняли пернатых «разбойников»
Общество, Фото:
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