В Бурятии засняли пернатых «разбойников»

Молодые птицы действовали в паре



В Бурятии сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Подлеморье» продолжают разбирать «летний улов» с фотоловушек, расположенных в особо охраняемых природных территориях республики. Сегодня они поделились занятными кадрами с озорными совятами.



Как рассказали в учреждении, молодые «разбойники» работали в паре. Сперва нахально разгрызли соль, оставленную сотрудниками научного отдела для копытных. Потом, видимо, заметив слежку, условно разделились: один пытался разобрать уличающую фотоловушку, второй караулил. Порядок навёл косолапый хозяин тайги, спугнувший пернатых.



