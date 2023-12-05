В Бурятии названы лучшие концертные программы семейских

Денежными призами награждены 5 лауреатов



Вчера, 4 декабря, в Бурятии в рамках декабрьской встречи семейских подведены итоги республиканского конкурса на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру старообрядцев (семейских) Забайкалья. Жюри просмотрело представленные видеоматериалы участников, которые воссоздали обрядовые действия, народные праздники, картины из жизни и быта, произведения фольклорного наследия.



- Конкурс проходил в рамках реализации государственной программы «Сохранение и развитие традиционной культуры старообрядцев в Республике Бурятия», - сообщает республиканский центр народного творчества.



Дипломами лауреатов и денежными призами в размере 180 тысяч рублей награждены:

1. Народный семейский хор «Долюшка» (рук. Китаева Екатерина, филиал СДК «Верхнежиримский МБУК «КДЦ» МО «Тарбагатайский район»);

2. Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье» (рук. Утенков Александр, МБУК «Районный Дом культуры» МО «Бичурский район»);

3. Забайкальский семейский народный хор «Истоки» (рук. Корчуганов Иван, ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» Министерства культуры Республики Бурятия);

4. Народный фольклорный ансамбль «Родник» (рук. Иванов Виктор, МБУК «Районный координационный центр народного творчества», Хоринский район, с. Хоринск);

5. Забайкальский народный хор «Семейские янтари» (рук. Рещикова Виктория, МАУ «Центр культуры и досуга» г. Улан-Удэ).



Данные средства будет потрачены на нужды коллективов: закупку музыкальных инструментов и оборудования, пошив костюмов и создание новых концертных программ.



