Училище искусств из Забайкалья стало лауреатом всероссийского конкурса

За высокое качество образовательных услуг

Лучшим образовательным учреждением России по результатам ежегодного профессионального конкурса, организованного для определения лидеров среди учреждений системы образования страны, признали Забайкальское краевое училище искусств. Об этом сообщает краевое минкультуры.

Диплом лауреата училище в Чите получило «за высокое качество образовательных услуг».

Цель проведения конкурса - выявление и поощрение лучших учреждений системы образования Российской Федерации, отвечающих высоким показателям качества деятельности, внесших свой позитивный значимый вклад в развитие профессиональной подготовки.

Заместителя директора краевого училища искусств Евгению Гайдабуру наградили благодарственным письмом министерства просвещения России за вклад в деятельность федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования «Изобразительные и прикладные виды искусств» по итогам работы в 2023 году.