05 декабря

04 декабря

Популярное

Училище искусств из Забайкалья стало лауреатом всероссийского конкурса

Училище искусств из Забайкалья стало лауреатом всероссийского конкурса
Общество,  Фото:страница минкультуры Забайкальского края во "Вконтакте"

За высокое качество образовательных услуг

Лучшим образовательным учреждением России по результатам ежегодного профессионального конкурса, организованного для определения лидеров среди учреждений системы образования страны, признали Забайкальское краевое училище искусств. Об этом сообщает краевое минкультуры.

Диплом лауреата училище в Чите получило «за высокое качество образовательных услуг».

Цель проведения конкурса - выявление и поощрение лучших учреждений системы образования Российской Федерации, отвечающих высоким показателям качества деятельности, внесших свой позитивный значимый вклад в развитие профессиональной подготовки.

Заместителя директора краевого училища искусств Евгению Гайдабуру наградили благодарственным письмом министерства просвещения России за вклад в деятельность федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования «Изобразительные и прикладные виды искусств» по итогам работы в 2023 году.

культура Забайкалье Чита

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец оставил 23 дома без холодной воды
Улан-удэнец оставил 23 дома без холодной воды
Общество, 05.12.2023
Он повредил водопроводную трубу
В Улан-Удэ электрокотлы перегружают сети
В Улан-Удэ электрокотлы перегружают сети
Общество, 05.12.2023
Из-за перегрузок происходят частые отключения электричества
Ушёл из жизни тромбонист оркестра Бурятского оперного театра Юрий Дыпкеев
Ушёл из жизни тромбонист оркестра Бурятского оперного театра Юрий Дыпкеев
Общество, 05.12.2023
Юрий Алексеевич был не только талантливым музыкантом, но и хорошим педагогом
В Улан-Удэ из-за сильного ветра закрыли Этнографический музей
В Улан-Удэ из-за сильного ветра закрыли Этнографический музей
Общество, 05.12.2023
Об этом предупредила администрация учреждения
В Улан-Удэ детский омбудсмен проверила СИЗО
В Улан-Удэ детский омбудсмен проверила СИЗО
Общество, 05.12.2023
Она побеседовала со всеми подростками
МВД по Бурятии отпраздновало 100-летие со дня образования
МВД по Бурятии отпраздновало 100-летие со дня образования
Общество, 05.12.2023
Отличившиеся сотрудники получили награды
В Улан-Удэ из-за непогоды в два раза выросло число ДТП
В Улан-Удэ из-за непогоды в два раза выросло число ДТП
Общество, 05.12.2023
Госавтоинспекция Бурятии призвала водителей и пешеходов быть внимательнее

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^