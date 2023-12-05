В Улан-Удэ стартовала ежегодная благотворительная акция

Жители города могут подарить новогодние подарки детям из малообеспеченных семей



В Октябрьском районе столицы Бурятии началось проведение ежегодной благотворительной акции «Новогодний апельсин». В рамках акции сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних оказывают адресную помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей.



— У нас много отзывчивых жителей, которые ежегодно принимают участие в акции. Они приносят сладости, фрукты и дарят детям нашего района радостные эмоции. Когда ребятишки приходят за подарками, у них «горят» глаза, они восторгаются, улыбаются, и это греет нам сердце! - делится консультант комиссии Светлана Сванюта.



Участие в акции могут принять все желающие. Принести фрукты и сладкие подарки можно до 22 декабря по адресу администрации района: ул. Павлова, 1, кабинет №23.



Возрастное ограничение: 0+.