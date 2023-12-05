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В Улан-Удэ стартовала ежегодная благотворительная акция

В Улан-Удэ стартовала ежегодная благотворительная акция
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители города могут подарить новогодние подарки детям из малообеспеченных семей

В Октябрьском районе столицы Бурятии началось проведение ежегодной благотворительной акции «Новогодний апельсин». В рамках акции сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних оказывают адресную помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей.

— У нас много отзывчивых жителей, которые ежегодно принимают участие в акции. Они приносят сладости, фрукты и дарят детям нашего района радостные эмоции. Когда ребятишки приходят за подарками, у них «горят» глаза, они восторгаются, улыбаются, и это греет нам сердце! - делится консультант комиссии Светлана Сванюта.

Участие в акции могут принять все желающие. Принести фрукты и сладкие подарки можно до 22 декабря по адресу администрации района: ул. Павлова, 1, кабинет №23. 

Возрастное ограничение: 0+.
благотворительная акция Октябрьский район Улан-Удэ Новый год дети малообеспеченные семьи

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