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В Иркутске отпразднуют народный праздник Сабантуй

В Иркутске отпразднуют народный праздник Сабантуй
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Его планируют провести летом 2024 года совместно со столицей Татарстана

В администрации Иркутска состоялась встреча с делегацией из столицы Республики Татарстан. На ней обсудили проведение народного торжества в честь окончания весенних полевых работ. Его планируют организовать на острове Конный в июне следующего года.

Праздник будет организован по всем традициям: для жителей и гостей города подготовят концертные программы, традиционные блюда, народные песни, танцы. Участие примут творческие коллективы из Иркутска и Казани.

– Мы проводим Сабантуй в разных регионах страны. Для нас важно популяризировать наши обычаи. Иркутск уникален в плане архитектуры, истории и культуры. И в следующем году мы хотим организовать его именно в вашем городе. Это позволит продемонстрировать весь потенциал республики. А мы со своей стороны организуем мероприятия, посвящённые столице Прибайкалья, – отметила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Мероприятие пройдёт в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве, подписанного мэром Иркутска Русланом Болотовым с главой Казани Ильсуром Метшиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы области.
Иркутск Сабантуй Праздники

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