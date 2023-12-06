Его планируют провести летом 2024 года совместно со столицей Татарстана
В администрации Иркутска состоялась встреча с делегацией из столицы Республики Татарстан. На ней обсудили проведение народного торжества в честь окончания весенних полевых работ. Его планируют организовать на острове Конный в июне следующего года.
Праздник будет организован по всем традициям: для жителей и гостей города подготовят концертные программы, традиционные блюда, народные песни, танцы. Участие примут творческие коллективы из Иркутска и Казани.
– Мы проводим Сабантуй в разных регионах страны. Для нас важно популяризировать наши обычаи. Иркутск уникален в плане архитектуры, истории и культуры. И в следующем году мы хотим организовать его именно в вашем городе. Это позволит продемонстрировать весь потенциал республики. А мы со своей стороны организуем мероприятия, посвящённые столице Прибайкалья, – отметила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
Мероприятие пройдёт в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве, подписанного мэром Иркутска Русланом Болотовым с главой Казани Ильсуром Метшиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы области.
В Иркутске отпразднуют народный праздник Сабантуй
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