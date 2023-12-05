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В парках Улан-Удэ откроется зимний спортивный сезон

В парках Улан-Удэ откроется зимний спортивный сезон
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования стартуют с 8 декабря

В парках столицы Бурятии откроется зимний спортивный сезон. Так, 8 декабря состоится спортивное соревнование среди команд школ Железнодорожного района (6+). Их ждёт спортивный квест по парку им. С.Н. Орешкова, в котором команды будут бороться за кубок и медали. Также они покажут, на что способна их команда, и сами участники.

8 декабря на катке парка «Кристальный» пройдёт чемпионат по хоккею в валенках среди школьных команд Советского района (0+). Ребята сразятся за звание самой спортивной команды. Победителей ждут медали, кубок, а также ценные призы.

9 декабря на катке парка «Юбилейный» проведут спортивный праздник для всей семьи (0+). Состоятся показательные выступления и мастер-классы от хоккейного клуба «IceБарс», клубов фигурного катания «Сияние» и Т. Волосожар. Кроме этого, будет подготовлена детская развлекательная программа, дискотека и катание.

10 декабря в парке им. Д.Ж. Жанаева состоятся командные игры и развлекательная программа для детей с аниматорами (0+). Победившие команды ожидает награждение.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ спорт парки отдыха

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