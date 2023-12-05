Соревнования стартуют с 8 декабря
В парках столицы Бурятии откроется зимний спортивный сезон. Так, 8 декабря состоится спортивное соревнование среди команд школ Железнодорожного района (6+). Их ждёт спортивный квест по парку им. С.Н. Орешкова, в котором команды будут бороться за кубок и медали. Также они покажут, на что способна их команда, и сами участники.
8 декабря на катке парка «Кристальный» пройдёт чемпионат по хоккею в валенках среди школьных команд Советского района (0+). Ребята сразятся за звание самой спортивной команды. Победителей ждут медали, кубок, а также ценные призы.
9 декабря на катке парка «Юбилейный» проведут спортивный праздник для всей семьи (0+). Состоятся показательные выступления и мастер-классы от хоккейного клуба «IceБарс», клубов фигурного катания «Сияние» и Т. Волосожар. Кроме этого, будет подготовлена детская развлекательная программа, дискотека и катание.
10 декабря в парке им. Д.Ж. Жанаева состоятся командные игры и развлекательная программа для детей с аниматорами (0+). Победившие команды ожидает награждение.
Возрастное ограничение: 6+.
В парках Улан-Удэ откроется зимний спортивный сезон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Празднование проходило в Бурятском театре оперы и балета
В столице области стартовала постройка ледового города «Счастье чистой воды»
Работы идут даже ночью
Денежными призами награждены 5 лауреатов
Молодые птицы действовали в паре
Фестиваль-конкурс «Алтан Баг» обрёл своих победителей
В Иволгинске прошёл конкурс красоты и таланта
Абсолютным победителем стал спортсмен из Бурятии
Работы проводились в рамках нацпроекта
Её тираж – 300 экземпляров
Она появилась на свет в республиканском перинатальном центре
Женщины не только плетут маскировочные сети, но и ездят к бойцам в Джанкой
Также она сделала ремонт в доме
Российский паспорт ему вручили в торжественной обстановке
Она любимица всей семьи