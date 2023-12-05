В Бурятии выбрали лучшие школьные театры

Фестиваль-конкурс «Алтан Баг» обрёл своих победителей



В минувшие выходные в Бурятии состоялось торжественное закрытие первого республиканского фестиваля-конкурса школьных театров «Алтан Баг». Целых два дня театральные коллективы со всей республики представляли спектакли на профессиональной сцене.



Жюри отсмотрело 26 школьных театров младшей и старшей возрастной категории. Функционировало три сцены для того, чтобы в кратчайшие сроки определить победителей. В первый день фестиваля в фойе Буряад театра расположились интерактивные площадки «Театральные мастерские» учреждений культуры.



Между показами артисты ГРДТ имени Николая Бестужева проводили мастер-классы по актёрскому мастерству, детская юношеская библиотека представила издания современных авторов, организовали игровую для маленьких зрителей, Бурятский театр драмы с детьми играли в кости и знакомились с профессией театрального художника, вместе с художниками «Ульгэра» ребята изготавливали пальчиковые куклы.



По итогам лучшим школьным театром фестиваля-конкурса «Алтан Баг» стала театральная студия «Аншлаг» средней общеобразовательной школы №55 города Улан-Удэ. Победители отправятся на дни открытых дверей в ведущие театральные вузы Москвы, знакомиться с культурой столицы.



Как сообщает пресс-служба театра «Ульгэр», также отличились:



Младшая группа



Лауреат 1 степени в номинации «Лучшая постановка по произведениям авторов Республики Бурятия» – театральная студия «Сюрприз» средняя общеобразовательная школа №35, Улан-Удэ;

Лауреат 2 степени в номинации «Лучшая постановка по произведениям авторов Республики Бурятия» – театральная школа «Улзы» Саянская СОШ, Окинский район;

Лауреат 3 степени в номинации «Лучшая постановка по произведениям авторов Республики Бурятия» –театральная школа «Дуhалхан» Усть-Эгитуйская средняя школа, Еравнинский район;

Лауреат 3 степени в номинации «Лучшее воплощение идеи патриотизма и любви к Родине в театральной постановке» –школьный театр «Первые роли» Сужинская СОШ, Иволгинский район;

Лауреат 1 степени в номинации «Лучший преподаватель школьного театра из числа приглашенных специалистов» – Зоригто Дагбаев, театральная студия «Сюрприз», театр кукол «Ульгэр»;

Лауреат 1 степени в номинации «Лучший руководитель школьного театра» – Дугарма Лыгденова, театральная школа «Дуhалхан», Усть-Эгитуйская средняя школа, Еравнинский район;

Лауреат 2 степени в номинации «Лучший руководитель школьного театра» – Артемида Сайбанова, театральная школа «Улзы», Саянская СОШ, Окинский район;

Лауреат 3 степени в номинации «Лучший руководитель школьного театра» – Светлана Кирпичникова, музыкальная театр-студия «Кантилена» Российская гимназия №59, г. Улан-Удэ;

Дипломы финалистов фестиваля: театральная студия «Ступени» Коменская средняя школа, Прибайкальский район, детская театральная студия Турунтаевская СКОШИ, Прибайкальский район, театральный кружок «Пагмушки», Ехэ-Цакирская средняя школа, Закаменский район.



Старшая группа



Диплом финалистов первого республиканского фестиваля-конкурса «Алтан Баг»: школьный театр «Калейдоскоп талантов», СОШ №51, Улан-Удэ, мастерская талантов «ТакНадо», школа №37, г. Улан-Удэ, школьный театр «Дэнзэ», Нижне-Иволгинская СОШ, Иволгинский район, школьный театр «Сияние», физико-математическая школа №56, г. Улан-Удэ, школьный театр «Нэрын гэршэ», Загустайская школа, Селенгинский район;

Диплом «Лучший руководитель школьного театра»: Ешеева Соелма, школьный театр «Амисхал», Шибертуйская СОШ, Бичурский район, Михайлова Елизавета, школьный театр «Радуга», СОШ №60 г. Улан-Удэ;

Лауреат 1 степени в номинации «Лучший преподаватель школьного театра» –Арсалан Бидагаров, преподаватель школьного театра «Дебют» гимназии №33, Улан-Удэ;

Лауреат 2 степени в номинации «Лучший преподаватель школьного театра» – Ирина Балохонцева, преподаватель театрального кружка «Карусель» Талецкой СОШ, Заиграевский район;

Лауреат 3 степени в номинации «Лучший преподаватель школьного театра» – Юлия Балтуева, преподаватель театрального объединения «Дэнзэ» Нижне-Иволгинской СОШ;

Лауреат 1 степени в номинации «Лучший руководитель школьного театра» - Ирина Заворуева, руководитель школьного театра «Дебют», гимназия №33, Улан-Удэ;

Лауреат 2 степени в номинации «Лучший руководитель школьного театра» –Лариса Белькова и Татьяна Суворова, театральная студия «Ступени успеха», Кабанская СОШ, Кабанский район;

Лауреат 3 степени в номинации «Лучший руководитель школьного театра» – Раджана Жапова, руководитель театрального кружка «Алые паруса», СОШ №5 г. Закаменск, Закаменский район;

Спецприз «Лучшее воплощение идеи патриотизма и любви к Родине в театральной постановке» - спектакль школьно-драматического театра «Планета 49»Ю СОШ №49 г. Улан-Удэ;

Спецприз «Лучшая постановка по произведениям авторов Республики Бурятия» – спектакль театрального кружка «Амисхал», Шибертуйская СОШ, Бичурский район;

Диплом 1 степени «Первого Республиканского фестиваля-конкурса школьных театров «Алтан баг» - школьный театр «Алые паруса», СОШ №5 г. Закаменск;

Диплом 2 степени «Первого Республиканского фестиваля-конкурса школьных театров «Алтан баг» – школьный театр «Восторг», СОШ №32, Улан-Удэ;

Лауреат 1 степени первого республиканского фестиваля-конкурса «Алтан Баг» – театральная студия «Ступени успеха», Кабанская СОШ;

Лауреат 1 степени первого республиканского фестиваля-конкурса «Алтан Баг» – школьный театр «Хараасгай» Кижингинской СОШ им. Хоца Намсараева;

Лауреат 2 степени первого республиканского фестиваля-конкурса «Алтан Баг» – школьный театр «Восторг» Кяхтинской СОШ №4;

Лауреат 2 степени первого республиканского фестиваля-конкурса «Алтан Баг» – школьный театр «Дебют» гимназии №33, Улан-Удэ;

Лауреат 3 первого республиканского фестиваля-конкурса «Алтан Баг» – театральный кружок «Карусель» Талецкой СОШ, Заиграевский район;

Лауреат 3 первого республиканского фестиваля-конкурса «Алтан Баг» – школьный театр «Шэдитэ абдар», Исингинская СОШ, Еравнинский район спектакль;

Лауреат в номинации «Лучшая актёрская роль второго плана» – Андрей П. за роль Скомороха, школьный театр «Восторг» Кяхтинской СОШ №4;

Лауреат в номинации «Лучшая актёрская роль» - Наталья С. за роль «предсказательницы» в общих сценах, школьный театр «Аншлаг», школа №55, г.Улан-Удэ.



