В селе Бурятии завершают строительство детсада

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Работы идут даже ночью



В селе Нижний Саянтуй в Бурятии завершается строительство детского сада. Чтобы поскорее открыть двери дошкольного учреждения, рабочие расставляют мебель и оборудование даже ночью.



За 8 месяцев построено двухэтажное здание. Традицией стало подключать новые детсады к отдельным газовым котельным. Такую модульную котельную построили вместе с основным зданием.



- 8-го декабря на объекте пройдёт проверка. С нашей стороны мы обеспечим подачу постоянного электричества, для того чтобы подрядчик 6-го числа смог проверить всю систему, - подчеркнул начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов, посетивший объект.



Что касается оснащения детского сада, то многое приобретено у местных производителей.



- Раньше оборудование закупали в основном зарубежное. Сейчас в связи с санкциями, оборудование, которое поставляется на наши объекты отечественного производства. Отмечу, что отрабатывать с нашими производителями какие-то вопросы получается даже проще и быстрее, -добавил Анатолий Урбанов.



Строительство нового детского садика обошлось в 475 млн рублей. Его оснастят по последнему слову техники: в комнатах – полы с электроподогревом, телевизоры, ноутбуки и система видеонаблюдения.



- Сейчас на объекте идёт завершающая стадия. Мы собираем мебель, подключаем оборудование. Проводим пусконаладочные работы, готовимся к сдаче объекта ориентировочно на середину декабря, - рассказала заместитель директора компании-подрядчика Людмила Цыденова.





