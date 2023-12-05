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В селе Бурятии завершают строительство детсада

В селе Бурятии завершают строительство детсада
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Работы идут даже ночью

В селе Нижний Саянтуй в Бурятии завершается строительство детского сада. Чтобы поскорее открыть двери дошкольного учреждения, рабочие расставляют мебель и оборудование даже ночью.

За 8 месяцев построено двухэтажное здание. Традицией стало подключать новые детсады к отдельным газовым котельным. Такую модульную котельную построили вместе с основным зданием.

- 8-го декабря на объекте пройдёт проверка. С нашей стороны мы обеспечим подачу постоянного электричества, для того чтобы подрядчик 6-го числа смог проверить всю систему, - подчеркнул начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов, посетивший объект.

Что касается оснащения детского сада, то многое приобретено у местных производителей.

- Раньше оборудование закупали в основном зарубежное. Сейчас в связи с санкциями, оборудование, которое поставляется на наши объекты отечественного производства. Отмечу, что отрабатывать с нашими производителями какие-то вопросы получается даже проще и быстрее, -добавил Анатолий Урбанов.

Строительство нового детского садика обошлось в 475 млн рублей. Его оснастят по последнему слову техники: в комнатах – полы с электроподогревом, телевизоры, ноутбуки и система видеонаблюдения.

- Сейчас на объекте идёт завершающая стадия. Мы собираем мебель, подключаем оборудование. Проводим пусконаладочные работы, готовимся к сдаче объекта ориентировочно на середину декабря, - рассказала заместитель директора компании-подрядчика Людмила Цыденова.


Бурятия строительство детский сад

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