В рамках соревнований состоится чемпионат республики по тхэквондо
Чемпионат и первенство Бурятии по тхэквондо ИТФ «Герои Отечества» проведут в формате телемоста. Состоится спортивное событие 9 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ и будет посвящено участникам специальной военной операции.
- Межрегиональный турнир «Герои Отечества» в 15 городах страны объединит спортсменов самых различных единоборств: тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, рукопашный бой, кикбоксинг, панкратион и самбо, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.
В Бурятии участие в состязаниях примут порядка 400 обладателей цветных поясов и начинающие свой путь в мир спорта.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия присоединится к турниру по единоборствам «Герои Отечества»
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