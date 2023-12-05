Бурятия присоединится к турниру по единоборствам «Герои Отечества»

В рамках соревнований состоится чемпионат республики по тхэквондо



Чемпионат и первенство Бурятии по тхэквондо ИТФ «Герои Отечества» проведут в формате телемоста. Состоится спортивное событие 9 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ и будет посвящено участникам специальной военной операции.



- Межрегиональный турнир «Герои Отечества» в 15 городах страны объединит спортсменов самых различных единоборств: тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, рукопашный бой, кикбоксинг, панкратион и самбо, - рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики РБ.



В Бурятии участие в состязаниях примут порядка 400 обладателей цветных поясов и начинающие свой путь в мир спорта.



Возрастное ограничение: 6+.

