05 декабря

04 декабря

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В Улан-Удэ осуждённые сплели маскировочные сети

В Улан-Удэ осуждённые сплели маскировочные сети
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Их передадут в зону СВО

В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии строгого режима №8, сплели маскировочные сети. Об этом сообщило УФСИН России по Бурятии.


- Осуждённых ИК-8 научили плести маскировочные сети. Мастер-класс провела представитель волонтёрской организации «Добро БАМ» Ольга Иванова. Мероприятие прошло в клубе учреждения, где участникам продемонстрировали этапы создания сетей, а также рассказали об их свойствах и предназначении, - говорится в сообщении.

Изготовленные средства маскировки будут переданы в зону специальной военной операции.

осужденные

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