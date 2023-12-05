В Улан-Удэ осуждённые сплели маскировочные сети

Их передадут в зону СВО
В Улан-Удэ осуждённые, отбывающие наказание в исправительной колонии строгого режима №8, сплели маскировочные сети. Об этом сообщило УФСИН России по Бурятии.
- Осуждённых ИК-8 научили плести маскировочные сети. Мастер-класс провела представитель волонтёрской организации «Добро БАМ» Ольга Иванова. Мероприятие прошло в клубе учреждения, где участникам продемонстрировали этапы создания сетей, а также рассказали об их свойствах и предназначении, - говорится в сообщении.
Изготовленные средства маскировки будут переданы в зону специальной военной операции.
Их передадут в зону СВО
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