В Бурятии прошёл межрегиональный конкурс молодых вокалистов

Общество, Фото: колледж искусств им. Чайковского

Гран-при выиграл солист Бурятского театра оперы и балета



В Улан-Удэ завершился межрегиональный конкурс молодых вокалистов имени народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова. Мероприятие проходило по двум номинациям: академическое и народное пение. Участие приняли конкурсанты из городов и районов Бурятии, а также из Красноярского края и Иркутской области. В конкурсе участвовали солисты из театра оперы и балета имени Цыдынжапова, артисты хора, ансамблей, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители.



На гала-концерте лауреаты и победители конкурса исполнили бурятские и русские народные песни, произведения из опер. А также все пришедшие познакомились с основными вехами жизни и творчества выдающегося композитора и оперного певца-баса Бадмы Мелентьевича Балдакова.



Обладателем гран-при конкурса стал солист Бурятского театра оперы и балета Жамсо Бамбагаев.



В номинации «Народное пение» среди студентов ссузов и вузов были отмечены:

Лауреат I премии – Оксана Бабуева, СГИИ им.Д. Хворостовского (преп. Будилин В.В.);

Лауреат II премии – Николай Стуков, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Золотарева О.В.);

Лауреат III премии – Александра Дашинимаева, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Георгенова Д.);

Дипломант IV степени) – Жаргал Бальчинов, колледж искусств им. П.И. Чайковского (преп. Бутидэй Д-С.);

Дипломант V степени (и спецприз им. народного артиста РСФСР Балдакова Б.Б.) – Екатерина Иванченко, СГИИ им. Д. Хворостовского (Будилин В.В.).

Дипломант V степени – Ринчима Дамбаева, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Мохосова Е.Н.)



Номинация «Народное пение», певцы – любители и профессионалы:

Лауреат I премии – Арсалан Иванов, ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

Лауреат II премии (и спецприз им. народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова) – Бимба Дабаев, педагог санаторной школы-интерната №28;

Лауреат III премии – Заята Бадмаев, народный ансамбль «Жаргал» Бичурского района, у. Средний Харлун;

Дипломант IV степени – Надежда Леонтьева, допобразование «Курумканский район».



Номинация «Академическое пение»:

Лауреат I премии – Михаил Зурбанов, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Елбаев В.Б.);

Лауреат II премии – Александр Базаров, Петрозаводская госконсерватория им. А.К. Глазунова (Брацлавская Е.Г.);

Лауреат III премии (и спецприз оперных певцов) – Одсэр Тангарханов, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Елбаев В.Б.);

Дипломант IV степени (и спецприз им. народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова) – Виталий Колодезников, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Цымпилов С.Ц., концертмейстер Пояркова Н.Г.);

Дипломант IV степени – Алтан-Сэсэг Антонова, (концертмейстер Манжигеев С.С.);

Дипломант V степени – Намжилма Дылыкова, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Базарова В.Ж.);

Дипломант V степени – Цыден Дамдинов, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Цымпилов С.Ц.).

Спецприз – Мария Воронова, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Базарова В.Ж.).



Номинация «Академическое пение», профессионалы:

Лауреат I премии (и спецприз им. народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова) – Батчимэг Самбуу, БГАТОиБ им. Г.Цыдынжапова (концертмейстер Линховоин Д.Л.);

Лауреат II премии – Дмитрий Барташкин, БГАТОиБ им. Г.Цыдынжапова (концертмейстер Винс В.В.);

Лауреат III премии – Мария Миронова, БГАТОиБ им. Г.Цыдынжапова (концертмейстер Линховоин Д.Л.);

Дипломант IV степени – Батумэнхэ (концертмейстер Борбоев Б.Э.);

Дипломант V степени – Арсалан Иванов, ансамбль песни и танца «Степные напевы» (концертмейстер Борбоев Б.Э.).



Спецпризы также получили Жамсо Бамбагаев, БГАТОиБ им. Г.Цыдынжапова; Нимжилма Дылыкова, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Базарова В.Ж.); Оксана Бабуева, СГИИ им. Д. Хворостовского (Будилин В.В.); Николай Стуков, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Золотарева О.В.).



Звания «Лучший концертмейстер» удостоились преподаватель колледжа искусств им. П.И. Чайковского Баир Борбоев и заслуженный артист Бурятии Саян Манжигеев. Об этом сообщили в колледже искусств имени Чайковского.



