В Бурятии прошёл межрегиональный конкурс молодых вокалистов

Гран-при выиграл солист Бурятского театра оперы и балета
В Улан-Удэ завершился межрегиональный конкурс молодых вокалистов имени народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова. Мероприятие проходило по двум номинациям: академическое и народное пение. Участие приняли конкурсанты из городов и районов Бурятии, а также из Красноярского края и Иркутской области. В конкурсе участвовали солисты из театра оперы и балета имени Цыдынжапова, артисты хора, ансамблей, студенты ссузов и вузов, исполнители народных песен, самодеятельные певцы-любители.
На гала-концерте лауреаты и победители конкурса исполнили бурятские и русские народные песни, произведения из опер. А также все пришедшие познакомились с основными вехами жизни и творчества выдающегося композитора и оперного певца-баса Бадмы Мелентьевича Балдакова.
Обладателем гран-при конкурса стал солист Бурятского театра оперы и балета Жамсо Бамбагаев.
В номинации «Народное пение» среди студентов ссузов и вузов были отмечены:
Лауреат I премии – Оксана Бабуева, СГИИ им.Д. Хворостовского (преп. Будилин В.В.);
Лауреат II премии – Николай Стуков, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Золотарева О.В.);
Лауреат III премии – Александра Дашинимаева, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Георгенова Д.);
Дипломант IV степени) – Жаргал Бальчинов, колледж искусств им. П.И. Чайковского (преп. Бутидэй Д-С.);
Дипломант V степени (и спецприз им. народного артиста РСФСР Балдакова Б.Б.) – Екатерина Иванченко, СГИИ им. Д. Хворостовского (Будилин В.В.).
Дипломант V степени – Ринчима Дамбаева, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Мохосова Е.Н.)
Номинация «Народное пение», певцы – любители и профессионалы:
Лауреат I премии – Арсалан Иванов, ансамбль песни и танца «Степные напевы»;
Лауреат II премии (и спецприз им. народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова) – Бимба Дабаев, педагог санаторной школы-интерната №28;
Лауреат III премии – Заята Бадмаев, народный ансамбль «Жаргал» Бичурского района, у. Средний Харлун;
Дипломант IV степени – Надежда Леонтьева, допобразование «Курумканский район».
Номинация «Академическое пение»:
Лауреат I премии – Михаил Зурбанов, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Елбаев В.Б.);
Лауреат II премии – Александр Базаров, Петрозаводская госконсерватория им. А.К. Глазунова (Брацлавская Е.Г.);
Лауреат III премии (и спецприз оперных певцов) – Одсэр Тангарханов, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Елбаев В.Б.);
Дипломант IV степени (и спецприз им. народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова) – Виталий Колодезников, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Цымпилов С.Ц., концертмейстер Пояркова Н.Г.);
Дипломант IV степени – Алтан-Сэсэг Антонова, (концертмейстер Манжигеев С.С.);
Дипломант V степени – Намжилма Дылыкова, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Базарова В.Ж.);
Дипломант V степени – Цыден Дамдинов, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Цымпилов С.Ц.).
Спецприз – Мария Воронова, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Базарова В.Ж.).
Номинация «Академическое пение», профессионалы:
Лауреат I премии (и спецприз им. народного артиста РСФСР Бадмы Балдакова) – Батчимэг Самбуу, БГАТОиБ им. Г.Цыдынжапова (концертмейстер Линховоин Д.Л.);
Лауреат II премии – Дмитрий Барташкин, БГАТОиБ им. Г.Цыдынжапова (концертмейстер Винс В.В.);
Лауреат III премии – Мария Миронова, БГАТОиБ им. Г.Цыдынжапова (концертмейстер Линховоин Д.Л.);
Дипломант IV степени – Батумэнхэ (концертмейстер Борбоев Б.Э.);
Дипломант V степени – Арсалан Иванов, ансамбль песни и танца «Степные напевы» (концертмейстер Борбоев Б.Э.).
Спецпризы также получили Жамсо Бамбагаев, БГАТОиБ им. Г.Цыдынжапова; Нимжилма Дылыкова, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Базарова В.Ж.); Оксана Бабуева, СГИИ им. Д. Хворостовского (Будилин В.В.); Николай Стуков, колледж искусств им. П.И. Чайковского (Золотарева О.В.).
Звания «Лучший концертмейстер» удостоились преподаватель колледжа искусств им. П.И. Чайковского Баир Борбоев и заслуженный артист Бурятии Саян Манжигеев. Об этом сообщили в колледже искусств имени Чайковского.
В Бурятии прошёл межрегиональный конкурс молодых вокалистов
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