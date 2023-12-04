Жители «Дивизки» в Улан-Удэ мёрзнут в своих квартирах

Проверка зафиксировала нарушение температурного норматива



Городская жилинспекция выявила ненормативную температуру в квартирах горожан на станции Дивизионная в Улан-Удэ. Нарушение выявили в ходе выездной проверки, сообщили в комитете городского хозяйства.



– Проверки проведены по обращениям горожан в ЕДДС по ненормативной температуре воздуха в жилых помещениях на станции Дивизионная. Выявлены нарушения. Температура воздуха составила +19 градусов в не угловых комнатах и +20 градусов в угловых, что не соответствует установленным нормативам, – рассказала начальник управления муниципальной жилищной инспекции Анна Анучина.



Материалы проверок направят в Госстройжилнадзор для привлечения ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ к административной ответственности по ст.7.23 КоАП РФ.



Также специалисты провели проверку исполнения предписания по низкой температуре горячего водоснабжения в точке водоразбора на станции Дивизионная. Ранее здесь из кранов бежала тёплая, а не горячая вода – замеры показали, что температура воды составляет 47 градусов, вместо положенных 60.



- Предписание не исполнено. Материалы проверки будут направлены в Госстройжилнадзор для привлечения «ЦЖКУ» к административной ответственности по ст.19.5 КоАП РФ. Управлением будет инициирована новая проверка по тем же самым доводам, - сообщили в комитете.



В общей сложности направлено шесть материалов для составления административных протоколов в отношении ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ.

