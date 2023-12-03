В Улан-Удэ возбуждено дело о некачественном жилье для переселенцев

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» по результатам проверки сообщения о предоставлении некачественного жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
По данным следствия, в 2021 году муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» в рамках национального и федерального проектов, а также ряда адресных программ заключены муниципальные контракты со строительной организацией на возведение четырёх многоквартирных домов на улице Изумрудная в Улан-Удэ.
Летом 2023 года строительство жилых объектов завершено, дома введены в эксплуатацию, приняты заказчиком, и 243 квартиры в них предоставлены горожанам, стоявшим в очереди на переселение из ветхого и аварийного жилья. Однако после начала их эксплуатации в средствах массовой информации и социальных сетях появились публикации о недостатках строительства, препятствующих нормальному использованию жилья: люди жаловались на холодные батареи, вывливающие розетки, протекающие потолки и другие дефекты.
- В рамках проводимого расследования с использованием всей полноты процессуальных полномочий будет установлена полная и объективная картина приобретения заказчиком многоквартирных домов для расселения в них граждан из ветхого и аварийного жилья, и дана оценка действиям должностных лиц. Следователи допрашивают жильцов, получивших квартиры в новых домах, после чего с учётом полученных показаний с участием специалистов и экспертов производят осмотры жилых помещений, фиксируя все дефекты монтажа и строительства, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Расследование уголовного дела стоит на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.