В Бурятии по-зимнему тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидается небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря республика будет находится под влиянием циклона и ожидается облачная погода, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного по северному побережью Байкала местами сильные снегопады.



Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами до -1, по северной половине -11,-16.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём по-зимнему тепло – от 6 до 8 градусов мороза.



