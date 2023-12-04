Местами ожидается небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 декабря республика будет находится под влиянием циклона и ожидается облачная погода, днём местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного по северному побережью Байкала местами сильные снегопады.
Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами до -1, по северной половине -11,-16.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём по-зимнему тепло – от 6 до 8 градусов мороза.
В Бурятии по-зимнему тепло
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