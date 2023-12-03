03 декабря

02 декабря

01 декабря

Популярное

В Улан-Удэ школьникам рассказали о СПИДе

В Улан-Удэ школьникам рассказали о СПИДе
Общество,  Фото:Управление Роспотребнадзора по РБ
Открытый урок провели сотрудники Роспотребнадзора

Ежегодно с 1988 года 1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. Тематический открытый урок специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии провели для учащихся улан-удэнской школы №57.

Школьникам рассказали о самом заболевании, как оно передаётся, а также о том, как уберечь себя от СПИДа. Кроме того, ученики узнали множество интересных фактов, в частности о том, что обозначает Красная лента - символ борьбы с заболеванием. Ребятам раздали брошюры и информационные буклеты о профилактике СПИДа, сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 ноября по 5 декабря в Бурятии работает «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции.


школьники Роспотребнадзор СПИД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ школьникам рассказали о СПИДе
В Улан-Удэ школьникам рассказали о СПИДе
Общество, 03.12.2023
Открытый урок провели сотрудники Роспотребнадзора
В Улан-Удэ возбуждено дело о некачественном жилье для переселенцев
В Улан-Удэ возбуждено дело о некачественном жилье для переселенцев
Общество, 03.12.2023
Люди переехали в новостройки летом и сразу же выявили недостатки 
В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков
В Бурятии состоялся волейбольный турнир среди медиков
Общество, 03.12.2023
Соревнования проходили в Заиграевском районе 
Бурятию ждёт малоснежный декабрь
Бурятию ждёт малоснежный декабрь
Общество, 03.12.2023
Стал известен прогноз погоды на последний месяц года 
В Хоринске открыли бюст народного поэта Бурятии
В Хоринске открыли бюст народного поэта Бурятии
Общество, 03.12.2023
Дамба Жалсараев - автор знаменитых строк «Таёжной, озёрной, степной...», которые стали гимном Бурятии
Улан-удэнцы забрали полсотни собак из приюта
Улан-удэнцы забрали полсотни собак из приюта
Общество, 03.12.2023
В их числе оказался кокер-спаниель
На ВСЖД в 2023 году обновили 327 километров пути
На ВСЖД в 2023 году обновили 327 километров пути
Общество, 03.12.2023

Рельсы в основном меняли на БАМе

Двух медиков из Бурятии признали лучшими
Двух медиков из Бурятии признали лучшими
Общество, 03.12.2023
Награды им вручил Михаил Мурашко 
Местами по Бурятии ожидается небольшой снег
Местами по Бурятии ожидается небольшой снег
Общество, 03.12.2023
Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах 15-17 м/с
В Улан-Удэ у любителя пьяной езды конфисковали машину
В Улан-Удэ у любителя пьяной езды конфисковали машину
Общество, 02.12.2023
Кроме того, мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей
В Улан-Удэ прошёл первый слёт «Движения первых»
В Улан-Удэ прошёл первый слёт «Движения первых»
Общество, 02.12.2023
На слёте награждали лучшие молодёжные организации города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^