Открытый урок провели сотрудники Роспотребнадзора
Ежегодно с 1988 года 1 декабря отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. Тематический открытый урок специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора в Бурятии провели для учащихся улан-удэнской школы №57.
Школьникам рассказали о самом заболевании, как оно передаётся, а также о том, как уберечь себя от СПИДа. Кроме того, ученики узнали множество интересных фактов, в частности о том, что обозначает Красная лента - символ борьбы с заболеванием. Ребятам раздали брошюры и информационные буклеты о профилактике СПИДа, сообщили в пресс-службе управления.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 ноября по 5 декабря в Бурятии работает «горячая линия» по профилактике ВИЧ-инфекции.
В Улан-Удэ школьникам рассказали о СПИДе
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